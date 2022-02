Lela y Maloko Soto se unen por primera vez en el escenario con 'La herencia de los Sordera'

La tercera generación de la Casa de los Sorderas, Lela y Maloko Soto, se unen por primera vez en el escenario este sábado a medianoche en La Guarida del Ángel, donde pondrán en liza 'La herencia de los Sordera'. Se trata de un montaje creado para la ocasión y donde ambos intentarán reunificar sus aportaciones musicales.

"La verdad es que hemos coincidido alguna vez pero siempre con la familia. Estuvimos en la Bienal, en Holanda, en la Peña del Pica cuando en verano le dedicamos algo a mi padre, pero así los dos solos es la primera vez que nos unimos", asegura Maloko Soto.

Conscientes del peso que recae sobre ellos, "por aquello de la vanguardia y la ortodoxia", apunta Lela Soto, "vamos a hacer una parte más clásica y otra más vanguardistas, cada uno hará su parte en solitario y luego hemos preparado cosas juntos.

"Somos los dos únicos nietos que se dedican a cantar de manera profesional, porque hay muchos que cantiñean y eso", apunta Lela, "por eso creo que era necesario juntarnos de una vez y defender nuestra bandera de forma conjunta", prosigue.

Maloko considera que su prima Lela "tiene una cosa muy bonita, muy especial, tiene un don que le ha dado Dios". Además, apunta entre risas, "de chica cantaba por Whitney Houston, eso quiere decir que puede hacer lo que quiera porque todo lo que hace suena a gloria bendita".

"A mí me encanta la música de todo el mundo", responde Lela, pero claro "al principio hacía mis cosas porque no estaba preparada para hacer otra cosa, y más aún como es mi padre, que cuando no lo hago bien, te lo dice claramente", prosigue.

Porque Lela no sólo atesora en su ADN la rama que le llega desde los Sordera, sino que por parte materna, los Heredia, también cuenta con una genealogía a tener en cuenta. "Siempre digo que tengo el orgullo de tener como tíos a los creadores del nuevo flamenco, a Sorderita y Ray Heredia, y eso es muy fuerte. Date cuenta que el disco de mi tío Ray sigue sonando actual y se grabó hace más de treinta años".

"Nosotros hemos tenido la suerte de vivir en casa todo eso, y tenemos que defenderlo. El tato Vicente, su padre, es un como un flamencólogo, sabe una barbaridad, toca la guitarra y además tiene detrás mil vivencias. Es más, creo que a veces no se valora el artista que es, porque no es sólo artista, es también músico, tiene mucho ritmo", añade Maloko.

Por todo esto, "aunque cantemos por soleá o por seguiriya es inevitable que te salga las influencias del Sorderita o del tato Diego Carrasco o incluso de pupá El Bo, que sin cantar ni bailar ponía a la gente en pie. Todo eso es lo que vamos a exponer", apunta.

Y es que para Maloko "somos la última generación de jóvenes que ha tenido la suerte de tener vivencias con el tato Morao, el tato Fernando de la Morena, del tío Vicente...Los que vienen después ya no han podido hacerlo".

Para este viaje colectivo, que esperan "que no se quede aquí y podamos hacer más cosas en el futuro", contarán con la participación "del resto de los niños", explica Maloko, "Fernando de la Morena, Ané Carrasco, Juan Grande, Manunu y mi primo Rafael".