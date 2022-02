Muere Joaquín Rodríguez, uno de los últimos templarios del flamenco jerezano

Esta mañana, a eso de las 11, el mundo del flamenco jerezano perdía, a sus 85 años (el 5 de marzo hubiera cumplido 86), a uno de sus pequeños templarios, Joaquín Rodríguez Rosado. Templario porque durante toda su vida luchó y fomentó, dentro de sus posibilidades, todo lo relacionado con el flamenco de Jerez, convirtiéndose en uno de esos buenos aficionados de los que ya quedan muy pocos y salvaguardando auténticos tesoros sonoros y audiovisuales.

Fue uno de los 14 socios fundadores de la veterana Peña Flamenca Los Cernícalos, una institución pionera en la provincia de Cádiz y en Andalucía pues junto a la Peña La Platería de Granada abrieron el primer camino del tejido asociativo flamenco en nuestra tierra.

En su peña del alma, Los Cernícalos, desempeñó durante años un papel fundamental, trabajando de forma desinteresada por ella y por muchos artistas a los que, como ha ocurrido con otros 'cernícalos', caso de Antonio Benítez Manosalbas, ayudaron a dar sus primeros pasos y a introducirlos en el difícil mundo del arte, o bien facilitándoles material para sus discos o bien llevándolos y presentándolos a festivales y concursos.

Como 'cernícalo', además de socio fundador, fue presidente durante varias etapas, al margen de otros cargos en distintas juntas directivas. Pero dentro del tejido asociativo también aportó su granito de arena a entidades como el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón o la Peña Tío José de Paula.

Amante siempre de la tecnología, su trabajo en la base de Rota le contar siempre con las principales novedades en este apartado, algo que utilizó para grabar y guardar para la historia infinidad de actos en las peñas de la ciudad y la provincia, tanto con grabaciones sonoras como audiovisuales.

El amor por el flamenco y por la técnica le hizo conservar y coleccionar auténticos documentos hasta el punto de crear en su propia casa una especia de 'biblioteca audiovisual y fotográfica' de incalculable valor.

En uno de los reportajes que tuve la suerte de hacer en su domicilio, Joaquín admitía que desde que tengo uso de razón" había sentido curiosidad por la tecnología. "Empecé comprando discos de pizarra con un compañero mío de trabajo y llegué a tener hasta un magnetofón de alambre, que no lo he visto más en mi vida".

Ni tan siquiera las nuevas tecnologías e internet fueron un problema para Rodríguez Rosado que en esta misma charla reconocía que "siempre me las he apañado solo. Cuando salía al mercado un aparato moderno era el primero en comprarlo. Lo cogía, tiraba las instrucciones, porque me marean, y lo ponía a funcionar. También, como yo trabajaba en la Base, adquiría aparatos más modernos que me servían de mucho".

Desde este Diario queremos transmitir nuestro pesar a sus familiares.