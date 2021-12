'Notas al Azar', el nuevo tema musical de Valle Monje

Como en toda poesía, los versos del poeta circulan libremente a través de las emociones. Por eso, cuando Muky La Rubia compuso un poema para Valle Monje, el guitarrista quedó "plenamente emocionado" con lo que leyó. Tras leerlo varias veces, llamó a su gran amigo Juan Cárdenas, para que" le pusiera voz y arreglos" a un tema que el jerezano ha tocado con los acordes del corazón.

'Notas al Azar' es el nuevo single que ha creado junto a sus amigos, una composición hecha con mucho amor y eleva las emociones de quienes lo escuchen. "Uno se siente muy agradecido de tener personas como Juan Cárdenas y Javier Moya alrededor. En los tiempos que vivimos no es nada fácil, pero ellos me han ayudado mucho. Cuando leí el poema de Muky me sentí en la obligación de crear música con mis dedos y mi corazón"; confiesa el guitarrista.

Un tema que se lo dedica especialmente su padre Peluca, su madre Lola, sus hermanos y toda la familia al completo. Unas palabras emotivas que ha compartido a través de Youtube y que brinda a todos los que se paren a escucharlo.

Este nuevo trabajo se une al ya elaborado hace escasamente unos meses 'Rebuscándome', una obra que el guitarrista jerezano compuso inspirándose en sus influencias de su paisano Antonio Rey, uno de los artistas más significativos del momento y ganador el pasado año del Grammy Latino de flamenco.

Valle Monje es un guitarrista jerezano del barrio de Santiago que se encuentra instalado desde hace casi una década en Berlín, donde ha establecido su pequeña embajada de Jerez y del flamenco jerezano.