Parrilla de Jerez y la Navidad, dos elementos inseparables

Las jornadas dedicadas a Manuel Fernández Molina 'Parrilla de Jerez', que ha organizado el Ayuntamiento de Jerez, han culminado hoy en el Palacio de Villapanés con una mesa redonda en la que han participado los artistas Tomasa Guerrero 'La Macanita', Mercedes Fernández, Fernando Soto, José Caraoscura, Luis de Periquín y el presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez, Fran Pereira.

Tras repasar su perfil personal y profesional y su faceta como guitarrista en la jornada del pasado lunes, la segunda cita estaba diseñada para profundizar en 'La Navidad de Parrilla', sin lugar a dudas, una de sus grandes contribuciones.

Durante más de una hora, los intervinientes han repasado vivencias y andanzas con el artista jerezano, en especial en su faceta como responsable musical de la serie 'Así canta Nuestra Tierra en Navidad', que abanderó durante varios años.

Precisamente sobre esta colección habló Fran Pereira, presidente de la Cátedra, entidad que junto a la Caja de Ahorros de Jerez comenzaron la misma. Pereira destacó la labor de "Juan Pedro Aladro y Mariano Ruiz Carretero que a principios de 1982 contactan con Juan de la Plata y tras el sí de éste, con Parrilla de Jerez, a quien había avalado Manuel Ríos Ruiz".

El periodista jerezano resaltó además que "la colección fue un antes y un después en la Navidad", y reconoció que "la labor de Parrilla fue fundamental, sobre todo en el gran trabajo musical y de adaptación de textos, quizás el gran éxito de la saga".

Como músico "tocaba el corazón", apuntó su hijo José Caraoscura entre lágrimas, destacando que "gracias a él tenemos hoy día el modelo que ahora tenemos en Jerez y que tanta riqueza está generando".

Mercedes Fernández, pieza angular en la serie, recordó que el guitarrista "cambió por completo el concepto que teníamos de la Navidad porque yo, con sesenta años que tengo, no había vivido las zambombas y él y la Cátedra y la Caja de Ahorros hicieron una labor muy grande. Además, tenía el don de hacerle 'el traje a medida' a cada artista, sabía qué tema iba con cada uno". Asimismo, ensalzó "el legado de letras que dejó, sobre todo por bulerías, que no había nada, salvo algunas de La Paquera".

Tomasa Guerrero 'La Macanita' recordó con nostalgia mil vivencias con Manuel al que calificó como "una persona muy profesional, respetuosa, pero también te reías mucho con él, éramos como una familia".

La cantaora jerezana habló de la "rigurosidad de los ensayos, nosotros hubo discos que los grabábamos en un día, imagínate cómo llevábamos las cosas de trabajadas". Recordó "aquellas giras que hacíamos, que cuando terminábamos, nos daba mucha pena", anécdotas con Moraíto y Gregorio Fernández, también presente, y señaló la "dimensión de Parrilla como músico".

Fernando Soto abordó su mano izquierda "con los artistas, sobre todo cuando había que salir a cantar, que nadie quería hacerlo el primero", y también ahondó en "su capacidad para adaptar las letras".

Por último, Luis de Periquín recordó con cariño la frase que Parrilla "me comentó un día. Yo tuve poco trato con él, pero era amigo de sus hijas, y un día me dijo 'Luis, tú no toques la guitarra porque tú eres creador' y eso no se me olvidará nunca".

El jerezano destacó que "sigo defendiendo la Navidad de Parrilla, es más, antes de cantar siempre digo su nombre para que la gente sepa cómo empezó esto". El menor de los hijos de Niño Jero confesó además que en Navidad "para nosotros Parrilla es el Dios y nosotros somos sus apóstoles".

La mesa redonda, que contó con numeroso público a pesar de haber elegido para su celebración un horario laboral, se cerró con el cante en directo de algunos de los miembros de 'Así Canta Jerez en Navidad' que lidera Luis de Periquín, caso de Ana Parrilla, Joselete, Nono Jero, La Junquera y Curro Santos, además de Fernando Carrasco a la guitarra, que interpretaron 'Los caminos se hicieron' arropados por el cante de los asistentes.