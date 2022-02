Rocío Molina completa su trilogía con el espectáculo ‘Vuelta a uno’

Con bailes basados en estilos mayoritariamente festivos (como alegrías, tangos, verdiales o bulerías) llega al XXVI Festival de Jerez Rocío Molina. Será esta noche en el Teatro Villamarta cuando podrá verse ‘Vuelta a Uno’, un espectáculo que completa su trilogía sobre la guitarra y su relación con el baile.

Esta trilogía comenzó con ‘Inicio (Uno)’ y continuó con ‘Al fondo riela (Lo Otro del Uno)’. Un tríptico de espectáculos que es fruto de la investigación sobre la relación de la bailaora malagueña con la sonanta, un instrumento que adquiere importancia en las manos de músicos como Rafael Riqueni, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés. Tras estas experiencias, la artista regresa ahora a la conciencia a través del goce y los placeres del cuerpo que lleva a éste hasta la extenuación.

En ‘Vuelta a Uno’ Rocío Molina cuenta con la guitarra de Yerai Cortés como único acompañamiento para, juntos, dialogar desde los parámetros de un flamenco primigenio a las técnicas vanguardistas presentes en su exitosa carrera artística.“Me gusta mucho interpretar la guitarra, las diferentes guitarras y los diferentes guitarristas. Es algo que me encanta, lo disfruto muchísimo, me divierte. A mí se me queda corta la trilogía. Podría hacerla infinita. No pararía de hacer trabajos sobre la guitarra”, señaló Rocío Molina. A su juicio, ‘Vuelta a Uno’ “no es tanto volver al origen, sino hacer un recorrido hacia atrás con todo lo que conlleva”. Un espectáculo aparentemente sencillo, pero que encierra “mucha complejidad”. “Es una obra juguetona, para pasarlo bien; una golosina, una chuchería de placeres”, indicó la bailaora. Hizo hincapié en que, a diferencia de montajes anteriores donde predominaba la oscuridad, en este caso “el color lo inunda todo”.

La jornada tendrá antes un nuevo estreno dentro de este XXVI Festival de Jerez, estreno que corresponde a Sara Jiménez que, dentro del ciclo ‘Muy Personal’, poniendo en escena ‘Adioses’ en los Museos de la Atalaya (18.30 horas).

El intenso viernes se cerrará con cante y con una de las artistas con mayor efervescencia en estos últimos años, la jerezana María Terremoto. La cantaora estrena en su tierra ‘Terremoto, un siglo de cante’, una propuesta en la que cuenta con la guitarra de su inseparable Nono Jero, y a las palmas con Manuel Valencia, Manuel Cantarote y Juan Diego Valencia.

“Siempre he reivindicado de dónde vengo, pero haciendo un guiño a mis inquietudes musicales”, ha reconocido la joven cantaora, que rendirá especial pleitesía “a mi casa cantaora”, una estirpe que se remota más allá de su abuelo y, entre otros, entronca con Mojama. Para esta ocasión especial contará con Diego Carrasco será su artista invitado.