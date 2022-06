Paco Lara lanzará su segundo disco en solitario a finales del presente año

El guitarrista jerezano Paco Lara, afincado en Australia desde 2017, prepara su segundo disco en solitario. Su idea es sacarlo a la venta “a finales de año”, asegura, un disco que “llevará la misma onda que el primero aunque con más cante”.

Su reciente visita a Jerez, tras casi cinco años sin poder volver a su tierra debido a la pandemia, le ha servido para “dar un empujón a la grabación”, un trabajo que ha llevado a cabo en los estudios La Bodega que dirige Josema Pelayo.

“Ya tenía cosas grabadas, pero ahora he aprovechado para adelantar, grabando también con gente de Jerez. Ahora me queda ver lo que hay y terminar de darle forma en los próximos meses”, apunta.

Su regreso a Jerez, una ciudad que a nivel artístico ha visto “peor que cuando me fui”, ha supuesto para él “reencontrarme con nuestra cultura y con mi gente. Con decirte que el primer día que llegué, me duché y me fui con mi padre a comer pescaíto al Bar Arturo. Qué ganas tenía”, reconoce entre risas.

Al preguntarle sobre qué ciudad se ha encontrado casi cinco años después, Paco Lara no oculta que “he visto a la gente desencantada con la política y a nivel artístico, peor. Con las instituciones siguen trabajando los mismos, y a nivel de actuaciones, te pagan cada vez peor. La verdad es que viendo esto “me ratifico en el paso que di. Australia me ha dado mucho y me siento apoyado en lo cultural, además de que he ganado en nivel de vida”.

Su estancia en la ciudad, pese a estar casi un mes, “se me ha quedado corta”, sonríe, aunque “me ha dado tiempo a hacer hasta varios bolos en la Feria de Sevilla y la de Jerez con compañeros de siempre, con los que me ha encantado reencontrarme”.