El single recupera la fuerza de los 60

La llegada de las plataformas digitales y el hecho de vivir en una sociedad que busca lo inminente, ha provocado un notable giro al mundo de la música y el flamenco no lo es menos. Así se desprende de la última tendencia en lo que respecta a grabaciones, donde se ha vuelto a la década de los sesenta. Entonces, las discográficas apostaban firmemente por los denominados 'singles', es decir, canciones sueltas (normalmente dos o tres), en lugar de los grandes discos, una opción que se mantuvo durante varios años.

Ahora, de un tiempo a esta parte, esta situación se ha vuelto a repetir, aunque en un formato un poco más reducido pues se suele presentar con sólo un tema. Varias son las causas de este regreso al pasado, en primer lugar, la escasísima venta de discos o CDs, algo que ha hecho que las grandes compañías discográficas apenas destinen dinero para promocionar este tipo de grabaciones, a no ser que sean artistas de primerísimo nivel. Este hecho hizo que, durante un tiempo, muchos músicos apostaran por trabajos de autoproducción, algo que poco a poco ha ido perdiendo fuerza, ya que el alto coste de la grabación y la escasa rentabilidad en ventas, imposibilitaba a éstos mantener estas operaciones.

El resultado de todo esto ha sido la vuelta al single, una opción que ha cobrado fuerza también ante el nacimiento de los llamados 'estudios caseros', que permiten, de una manera más asequible, producir y difundir música en las propias casas. También favorece la implantación de la música digital, gracias a las nuevas plataformas digitales (Spotify, Amazon...), un soporte mucho más accesble para los artistas y que no les supone un gasto.

Así las cosas, lo que hace unos años, justo antes de la pandemia, ya comenzó a cobrar protagonismo, tras el confinamiento se ha convertido en una realidad, y a día de hoy, el single es la mejor arma de los artistas para exponer sus inquietudes y de paso buscar acomodo en los distintos escenarios de cualquier evento o festival. De hecho, fueron muchos los artistas que durante ese periodo de confinamiento optaron por grabar trabajos que posteriormente han ido publicando.

Tanto es así que en los últimos meses son muchos los artistas jerezanos que se han pasado al single de una manera clara, a veces como adelanto de lo que meses después ha sido un disco completo (los menos) y a veces para seguir dejándose ver ante sus incondicionales, que cada vez consumen más música a través de la plataformas digitales.

Fernando Soto, con 'Soy Feliz'; José de los Camarones (Ave María Magdalena), Tomasa Peña ('Se para el mundo'), Rocío 'La Jerezana' ('Sueño cumplido'), Kina Méndez ('Rey de Jerusalén'); Carmen Grilo ('Como la veleta); Fernando Carrasco ('rEvolución'), Valle Monje ('Najando (que no me amas'), Fernando del Morao ('Luna de Judea'; Manu Soto ('Este amor no es tan barato'), Luis Moreno ('La duela'), Javier Ibáñez ('Soliloquio'), Santiago Lara ('Speechless', 'Alma mía' y 'Hallelujah') o Ezequiel Benítez ('Tengo una pena' y 'La primavera'), Pepe de Joaquina ('Loco Poeta'), Maloko Soto ('Bulería de coral'), Jaime Candié ('Súbete a la barca'), Rafael del Zambo ('Claro de Luna'), Tamara Tañé ('Mis tres puñales'), Mara Rey ('Un beso de su boca'), el grupo navideño 'Así Canta Jerez en Navidad', que lleva dos años editando singles a principios de diciembre, o los mismísimos Paco Cepero, con 'Hechizo Andaluz', una bulería que fue una avanzadilla a su último trabajo; y José Mercé, que lanzó tres singles antes de estrenar 'Oripandó'.

Esta misma filosofía se repite en otros artistas flamencos, caso de Rancapino Chico ('Bamberas del recuerdo'), los chipioneros Samuel Serrano ('Imaginando y Soñando', 'Morito de Marrakech' y 'La inspiración') y Manuel Cerpa ('Renacer') los mediático Israel Fernández, con 'Madrecita', y Miguel Poveda, con 'Mi Jerez, te tengo que querer'.

La particularidad de muchos de ellos es, además, el uso de otra plataforma mundial para dar visibilidad, 'You tube', de ahí que, al contrario que hace 60 años, los artistas cuidan algo más este aspecto, y casi la totalidad de ellos se acompaña de un vídeo musical que viste mejor a dicho single.

La evolución no sólo afecta pues a la música y al flamenco en sí, que se destila a veces en otras tendencias un poco más vanguardistas, sino que son los propios artistas los interesados en seguir haciendo visible sus creaciones, el hecho quizás más importante de todo este cambio.