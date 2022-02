Amparo Maciá, toda una vida dedicada a la gran pasión del diseño

Celebrar unas bodas de plata no es algo fácil. Siempre hay un largo camino que recorrer, de esfuerzo, tesón y dedicación a una labor que ha de gustarte. Amparo Maciá lleva toda una vida haciendo realidad sus sueños de diseñadora. Desde que era niña tenía claro que su gran ilusión era bordar, crear tendencias y hacer realidad a través de las telas las emociones que su corazón sentía: "En mi familia jamás ha habido nadie que se haya dedicado a la moda. Nunca vi una máquina industrial, solamente veía a mi abuela o mi madre haciendo cosas para ellas. De pequeña cogí una tela y comencé a hacer mis cositas. Cuando terminé bachillerato decidí hacer mi carrera en la moda".

Toda profesión requiere de mucho esfuerzo, un aspecto interno que llevado con la pasión que caracteriza a la jerezana fluye mucho más. "No deja de ser un privilegio. Era mi sueño desde niña y llevo toda la vida dedicada. Siempre he tenido claro que quería diseñar y crear. Justo antes de terminar, me presenté al Salón Internacional y lo gané. Desde entonces no he dejado de sacar colecciones. Te paras a pensar y no eres consciente todavía de lo que son unas bodas de plata, estoy muy feliz”.

Y es que, a pesar de llevar toda una vida ligada al diseño de moda, Amparo Maciá sigue teniendo la misma ilusión que cuando era niña. "Sigo comprobando todos los detalles cada vez que presento. Los días previos me pongo nerviosa y me gusta estar tranquila en el taller, controlando todo para que salga todo bien. Soy una persona muy visceral, apasionada, andaluza y si no estuviera nerviosa no sería yo misma”.

Acerca de la colección que se podrá ver en la Pasarela Flamenca, la jerezana ha llevado a cabo un homenaje a la historia de su marca. "Será una colección que sorprenda porque he combinado vestidos originales desde mi primera colección a las sucesivas. Los he mezclado de tal manera que es imposible encontrar las diferencias. Es una reafirmación de haberme mantenido fiel a mi misma. Mi forma de entender la moda flamenca, con mi línea, sus tejidos y la gran seña de identidad del lunar. En cada provincia se viste muy diferente. Me encantan los colores rojos, blancos y negros, cuidando todos los detalles e innovando”.

Amparo Maciá es un referente para los diseñadores más noveles. Son muchos los consejos que atesora la diseñadora y siempre está encantada de escuchar a los demás. "Siempre suelo decirle a la gente que empieza que, si eres creador, tienes que llevar algo dentro. No hay que dejarse influenciar por lo que se está llevando; si tienes algo que aportar, lo terminas sacando. Tener un sello de identidad es lo más importante".

25 años de diseño y 15 de ellos sobre la Pasarela Flamenca de Jerez, un lugar que define como "mi casa. Es la pasarela de nuestra tierra. Además, hay mucha gente buena de toda la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar. La organización que lleva a cabo Ana Belén con su equipo es excepcional. Lo hacen siempre con mucho corazón y una se siente muy arropada. Entras por la puerta y se te olvida todo lo que hemos pasado”.