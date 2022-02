Kina Méndez: "El flamenco tiene que tener sobre todo corazón"

Desprende ilusión en la mirada y la alegría en sus palabras. Kina Méndez se sube el próximo 18 de febrero al tablao de la Guarida del Ángel para deleitar al público con su voz, un sonido que saca desde lo más profundo de su alma y que está deseando compartir con los asistentes.

Un escenario es siempre el segundo hogar para cualquier artista, pero para Kina Méndez es el sitio que le da toda la energía del mundo para mostrar su poderío y mantener esa comunión con el público. "Es el lugar en el que me encuentro conmigo misma. Cuando sientes un amor tan grande por el flamenco, se crea una vibración especial y mágica con los asistentes. Eso te ancla a seguir haciendo lo que haces por el público, sobre todo en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. El flamenco ha sido siempre la casa de compartir con los demás”.

Perteneciente a la familia de los Méndez, una saga familiar de las más importantes del flamenco, la jerezana estará acompañada en el escenario de Domingo Rubichi a la guitarra, David ‘El Titi’ al piano, José Peña y José Lara a las palmas y Pepe Torres al saxo.

Bajo el título de 'Kher', la cantaora realizará un viaje a través de sus emociones sobre los orígenes de una música que ha escuchado toda su vida. "Kher procede de una palabra romaní que significa casa. Recordaré aquello que he escuchado en mi casa. No es un homenaje a La Paquera, aunque la lleve en mi ADN, sino un viaje a los primeros sonidos que escuchamos en nuestro hogar, que nos traen esos recuerdos, no solamente la melancolía, pero en estos tiempos que corren hay que hacer un guiño al recuerdo”. En este mismo sentido aclara que "ese recuerdo será evolutivo porque la música avanza en otras formas. Iremos de la canción al cante a través del Romance de Juan Osuna, los Tientos del Querer de La Paquera, seguiriyas, tarantos, fandangos y bulerías, con la que haremos algo muy actual con los metales”.

Emoción, armonía y sobre todo flamenco, una música que para la jerezana ha roto todas las barreras. "En mi humilde opinión lo ha hecho. Hay personas que lo llevamos en el ADN porque hemos nacido en una tierra flamenca o se trae de casa. Me atrevo a decir que ha evolucionado porque el flamenco es una experiencia de pura emoción que tiene que tener sobre todo corazón”.

Durante las pasadas navidades, Kina Méndez lanzó el single 'Rey de Jerusalén', un sencillo que ha funcionado muy bien y del que espera buenas noticias próximamente. "Estoy muy contenta con el éxito que tuvo. Ojalá de aquí al verano podamos continuar con la grabación del disco. Hay otro proyecto también entre manos que es muy especial. Será algo especial, bonito y que sorprenderá a todos”.

Comenzar el año 2022 sobre los escenarios es un buen presagio. Kina Méndez lleva toda su vida labrándose una carrera a la que le pone sobre todo mucho corazón. "Mi reto es seguir avanzando en todos los sentidos, tanto en los artísticos, los emocionales y personales".