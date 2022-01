María Mezcle, la devoción por el cante y el baile

El idilio entre el flamenco y sus protagonistas, muy de vez en cuando, ofrece relatos que convierten el flechazo entre el duende y el artista en una forma de vida. María Mezcle (Sanlúcar de Barrameda, 1987) es una cantaora todoterreno y el flamenco formaba parte de su vida antes incluso de que naciera.

El año pasado publicó su último disco, 'Magenta y Cyan', una carta de amor a su familia escrita a través de palos flamencos. El disco repasa principalmente la historia de fraternidad y cariño hacia su marido, un fotógrafo madrileño con el que ha formado una bella familia en Madrid. "Se echa de menos el sur, pero la vida me llevó a conocer al padre de mis hijos aquí. Afortunadamente, con el tren llego rápido a mi tierra. El olor a mar de Sanlúcar es pura vida, hasta el sol es diferente en Andalucía. Será la nostalgia, después de tantos años viajando una piensa más en sus raíces”.

El próximo 25 de febrero se sube al escenario del Auditorio Nacional de Madrid junto a Sandra Carrasco, una cita enmarcada en la 'Noche Flamenca' del teatro y que espera disfrutar como nunca. "Será un recital de cante donde habrá de todo. No tengo un repertorio fijo porque una cuando canta, lo hace según vengan los vientos. Estar ante el público es más necesario que nunca. Antes de subir a un escenario siempre hago mis oraciones de agradecimiento porque vivimos en un mundo tan incierto, que cada vez que canto es un regalo de Dios. Es un privilegio cantar sobre un escenario".

María Ángeles Rodríguez Cuevas reza su nombre completo, pero fue el apelativo Mezcle, de su bisabuelo, quien la cautivó por completo. "Me enteré por mi abuela que mi bisabuelo no se dedicó al cante porque decidió cuidar a su familia. Estuvo durante seis meses con Pepe Marchena en los tablaos de Sevilla. Hay una bonita historia en mi árbol genealógico que me ha llevado a utilizar su apellido. Lo que mi bisabuelo no pudo hacer, lo hago yo, homenajeando de esta manera a su figura”.

La sanluqueña comenzó bailando antes que cantando. Su compás lo paseo por diferentes escenarios y peñas junto a compañeros, siempre con un sueño, dedicarse al cante. "Mi maestro de cante fue Domingo Rosado, me dolió mucho su partida. Siempre le estaré muy agradecida porque me cogió con once años y él me enseñó muchísimas cosas. Imagínate con once años escuchando a Juan Talega, La Paquera, Antonio Mairena…menos mal que vieron que afinaba bien también. Él me dio una base sólida con la que luego aprendí a volar y componer un disco propio. Me empapé de Jerez por todos lados”.

La evolución de la música, unida a las raíces puras, es uno de los aspectos que a la cantaora le gusta tener siempre en cuenta. "Las dos cosas son necesarias. No podemos olvidarnos de nuestras raíces pero tampoco dejar de tener alas. Hay que seguir avanzando, porque al igual que el universo está en constante evolución, los artistas igual. Si uno se estanca, puede que ahí acabe su carrera y hay que tener inquietudes nuevas”.

Cantar y bailar, dos acciones que María Mezcle nunca ha dejado de lado. Precisamente el baile será de nuevo el protagonista en su trayectoria profesional. "Hay un proyecto nuevo que estoy preparando. Me hace muchísima ilusión volver a bailar. Durante la pandemia comencé de nuevo a tomar lecciones de baile y fue ponerme los zapatos y darme un vuelco el corazón. El espectáculo se llamará 'Del baile al cante' y contará mi historia. Quiero contarle a la gente el hambre que siento por el compás del baile”.

María Mezcle en el Festival de Jerez

Será el próximo 26 de febrero cuando María Mezcle esté presente en el Festival de Jerez. El espectáculo de Ángel Rojas Dance Project, dirigido por el bailaor y coreógrafo, contará con la presencia de la cantaora sanluqueña sobre el escenario. "Es una cita en la que el cante tendrá mucho protagonismo. Con solamente cuatro elementos hemos creado una atmósfera en la que pareceremos veinte. Nos hemos pegado meses trabajando a tope, con letras mías además. Jerez es una plaza que siento muy dentro de mí”.