Delia Núñez: "Jerez es mi pasarela flamenca favorita"

Con más de 25 años a sus espaldas, Delia Núñez es una de las voces más experimentadas de la moda flamenca. Costura, trajes de flamenca, vestidos casuales… A la sevillana no hay nada que se le resista.

Es una veterana en la Pasarela Flamenca de Jerez, un lugar a la que define como su casa. "El año pasado cumplí 25 años como diseñadora. Me dieron un galardón en Jerez, una pasarela que es mi favorita. Adoro cómo me tratan, me reciben y me encanta el aroma a vino que se respira en la bodega. Mi padre era alcoholero, vendía el alcohol puro a las bodegas de Jerez y ha sido un ambiente en el que me he criado”.

Llega con las pilas cargadas o como dice ella, "con más ilusión que nunca". La pandemia ha sido un antes y un después para la diseñadora, una época que le ha hecho salir a flote adaptándose a nuevas propuestas. "Han sido unos años muy duros, pero me renové haciendo batas para los médicos, mascarillas, mantelería… Había que ponerse las pilas con otros asuntos para salir a flote porque ha habido gente que se ha quedado parada. Ha sido un momento para descubrir más mundos”.

En Jerez presentará dos marcas, aunque será 'Delia Núñez', su nueva inspiración, la que abre a los clientes para hacer todo tipo de costura. "Soy una patrona de barco, pero con más ganas e ilusión. Siempre he hecho vestidos de novia, flamenca, pero ahora me apetece además hacer costura a medida”. En este sentido, acerca de su colección comenta que le "apasiona cuidar el detalle y la atención personal. Soy una artesana por encima de todo. Me gusta mantener eso en mis propuestas, que haya una tradición siempre además de darle un toque personal. Es algo fundamental".

Si hay que apostar entre lo clásico y lo vanguardista, la sevillana lo tiene claro. "Quiero que cuando alguien se ponga algo mío, vea claramente que es una bata rociera o traje de flamenca. En la tradición hay que ser rigurosa. Me encantan las romerías, las ferias. Soy muy creativa y adoro dejar volar la imaginación. Me gusta mucho hacer locuras para ese tipo de eventos como fiestas, caminos del Rocío...".

Con respecto a los trajes que se podrán ver en Jerez, Núñez especifica que "será una colección inspirada en el sur. Con mucho rojo, negro, flores, estampados y colores vivos. Son telas propias que hago gracias a unas batistas de algodón que llevo comprando durante muchos años en la India. Mis propuestas, además de tener un diseño de tela exclusivo, son fluidas, cómodas y de tallos altos”.