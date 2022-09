Sara Salado: "Soy una artista de directo, de escenario, pero tenía ganas de tener mi propio disco"

Como otros muchos artistas de Jerez, no es la primera ni la última, Sara Salado (Jerez, 1982) goza de un mayor respeto profesional fuera de su tierra que en el propio lugar que le vio nacer. Desconocida para muchos en su localidad, esta jerezana de 40 años ha labrado desde muy corta edad su carrera artística a base de trabajo y constancia. Desde aquellas primeras apariciones con Fernando Moreno hasta sus últimas actuaciones en el Teatro Real con la Compañía de Antonio Gades, Sara ha logrado un estatus que ahora pretende afianzar con la publicación de su primer trabajo en solitario, lanzado hace unos días.

‘Mi alma cantaora’ es el título de este primer compacto, una autoproducción en la que ha tenido especial importancia su marido, el bailaor Raúl Ortega, encargado de perfilar cada una de las nueve piezas que conforman este disco.

“La verdad es que he puesto toda mi ilusión y el alma en este disco, como dice su título, y para mí es una carta de presentación que necesitaba. Llevo muchos años en esto y era el momento de tener mi primer disco en el mercado”.

Como muchos artistas, Sara Salado ha tenido que lidiar con contratiempos inesperados para sacar a la luz este disco, principalmente todo el tema de la pandemia “que hizo que se retrasara todo. Aunque ha sido un disco que hemos grabado en casa, donde tenemos un estudio profesional, el hecho de no poder contar con los compañeros para completar el disco, hizo que todo se retrasara. La verdad es que han sido casi tres años de trabajo, porque también tenemos por medio el trabajo, o la propia familia, tengo una niña de cuatro años, y todo eso hace que muchas veces no te puedas centrar en grabar un disco como éste”.

“De hecho, -prosigue- hay una anécdota con la grabación de uno de los temas. Un día me llamó El Perla a la una y media de la mañana y me dice ‘voy para tu casa’. ¿Pero si es la una de la mañana?, le dije. Pero claro, o lo hacíamos así o era imposible, así que llegó desde Sevilla a las dos y estuvimos grabando hasta las seis”, relata.

Precisamente, el compromiso de otros compañeros de profesión “ha sido muy importante para que este disco sea una realidad. Hoy día, tal y como está todo y teniendo en cuenta lo caro que cuesta grabar un disco, tienes que tirar de amistades y compañeros, y tengo que decir que a todos los que he llamado y han podido hacerlo, porque había gente que estaba de gira y no podía, me han ayudado mucho”.

Así, en este primer disco encontramos las guitarras de Óscar Lago, Román Vicenti, Pepe del Morao, Agustín de la Fuente, El Perla, Manuel Lucas, la percusión de Cepillo, las palmas de Selu del Puerto, El Sopa y El Quini, y los coros de Big Louis “que es un cantaor de Barcelona que Raúl conocía cuando trabajaba en los tablaos de allí y que tiene una voz increíble”. Además, el trabajo cuenta con la colaboración especial por malagueñas del maestro Alonso Núñez ‘Rancapino’, que “cuando lo llamé, vino encantado, y ha sido un honor grabar este cante con él”.

‘Mi alma cantaora’ refleja a la perfección la personalidad de Sara Salado, una artista que ha adquirido una enorme experiencia en los últimos años y que se ha convertido en una cantaora larga, pues maneja a las mil maravillas un registro extenso de cantes y estilos. Así, al repertorio tradicional de los artistas jerezanos, donde incluimos fandangos, seguiriyas, soleá por bulería, alegrías, malagueñas o tangos, Sara añade cantes poco habituales por estos lares, como pueden ser la murciana e incluso la granaína y media granaína, que pese a popularizarla el gran Antonio Chacón, ha visto reducida notablemente su presencia entre los cantaores y cantaoras de Jerez.

“Lo que he hecho en el disco son los cantes que suelo hacer habitualmente en los recitales, los cantes que más me gustan, vamos. Me encanta hacer granaína y los cantes de Levante, y en el disco he grabado una murciana. Pero claro, también he hecho soleá por bulería de mi tierra, los fandangos naturales, donde me acuerdo de La Paquera y El Carbonerillo, unos tangos que me ha compuesto Coral de los Reyes, alegrías, en fin, un poco de todo”.

La cantaora tiene muy claro que “yo soy una artista de directo, de escenario, por eso, meterme en un estudio me ha costado, lo digo sinceramente. De no ser por Raúl, que es quien tira de mí, creo que no lo hubiera hecho. De todos modos, llega un momento en el que te acostumbras y te das cuenta que puedes hacer mil cosas, a mí lo que me gusta es estar frente a frente al público. Pero claro, también soy consciente que esto tenía que hacerlo, y bueno, el resultado ha sido muy bueno”.

Su ilusión ahora es retomar su carrera en solitario, “y bueno, creo que un disco puede ser la mejor motivación”, asegura. No hay que olvidar que Sara Salado ha trabajado en los últimos años en ciudades como Madrid y Barcelona, además de formar parte de compañías importantes del panorama nacional.

“En Madrid he estado cinco años y bueno, trabajé en el Corral de la Morería, y también estuve con compañías como las de Antonio Canales y Joaquín Cortés, con quien he estado en Méjico varias veces. En Japón también estuve varios meses, pero donde he adquirido mucha experiencia ha sido trabajando con la Compañía de Antonio Gades, con la que he estado cinco años; en el Teatro de la Zarzuela haciendo la Verbena de la Paloma o de la mano del director de orquesta Cristóbal Soler que me ha llamado muchas veces. La verdad es que he aprendido mucho con esta última faceta, porque cantar con piano o una orquesta te hace mejorar muchísimo”.

Además, la artista jerezana ha logrado en esta última década importantes reconocimientos en concursos históricos de nuestro país, como el Nacional de Córdoba o el Concurso Internacional de Cante de las Minas de La Unión, donde llegó a la gran final.

Su presencia en Jerez en solitario, como otros tantos, es mínima, de hecho, su última aparición importante data de 2009 cuando participó en el Festival de Jerez, y un año antes, ofreciendo un recital en los Viernes flamencos. “La verdad es que ya es algo que no me afecta. Personalmente, me siento en un momento importante, he viajado mucho, he adquirido experiencia y bueno, me tomo las cosas con calma. Hace unas semanas estuve en los Viernes con Tío José de Paula y ahora estoy trabajando aquí en Jerez en el Tablao Puro Arte y aquí me siento cómoda, porque además estoy en casa. De todas formas, ahora con el disco espero volver a retomar mi carrera”.