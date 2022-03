Las ’25 madrugadas’ musicales de Moneo

'25 madrugadas' es el álbum con el que debuta José Agarrado 'Moneo'. El jerezano lanzó el pasado mes de febrero una colección de temas musicales en los que confluyen los sonidos flamencos con aires urbanos más vanguardistas. El hijo de 'El Guardia' y hermano de Gema Moneo es una fuente inagotable de talento musical, llevando por su sangre el eco innato del arte jondo y una pasión por la música infinita.

Compuesto por quince temas, entre los que colabora su padre en algunos de ellos, el disco está plagado de referencias musicales con las que ha crecido el cantante, desde Pink Floyd a Camarón de la Isla pasando por Tool, Pendulum, Antonio Martínez Ares y 'El Torta'.

'25 Madrugadas' son muchas noches despierto imagino

-Han sido muchas noches de insomnio las que he pasado para llevar a cabo este disco. Situaciones precarias que me han servido para crear cada una de las canciones.

¿Qué le ha llevado a explorar otras músicas?

-En Jerez hay mucho arte. He dado muchos bandazos en mi vida, sin dejar de lado el flamenco hasta que fui experimentando con sonido y letras. Particularmente las letras siempre me llevan preso. Era necesario encontrar un soplo de aire fresco.

¿Qué tienen las '25 madrugadas' de Moneo?

-Como cualquier persona de mi generación hay un interior bastante oscuro, pesimista y triste. El mundo no es un lugar bonito sobre todo cuando te encuentras muchas cosas en contra. Cuando lo escuchas al completo, encuentras desesperanza, pero también esperanza porque uno cree en el amor incondicional de los amigos y la familia. A grandes rasgos, el que escuche el disco seguro que se da cuenta de que el que lo ha hecho, no está bien de la cabeza.

¿Cuáles son los sueños de Moneo?

-Realmente no tengo sueños, tengo metas. La mayoría de ellas son a corto plazo. Tenía el sueño de cantar en el Falla con una comparsa y lo conseguí. También que la gente cantara mis canciones y lo conseguí. Realmente lo que quiero es poder estar tranquilo, sin tener que depender de nada ni de nadie.

¿Qué le dice su familia del estilo musical que ha cogido?

-Ellos saben de donde vengo. Me estoy saliendo del circuito, pero estoy haciendo otra música que no desmerece el background que tengo, es arte también. Mi padre participa en el disco en algunos temas con su guitarra.

¿Planea presentarlo en Jerez?

Yo quiero presentarlo en Málaga, por ejemplo. Dudo mucho que en Jerez quieran que lo lleve porque nadie es profeta en su tierra, pero en Jerez sobre todo. Mi hermana por ejemplo, una de las mejores bailaoras que hay, ha tenido que hacer giras por Latinoamérica, hacer su espectáculo mil veces para que le dieran un Viernes Flamenco. Dudo que a corto plazo pueda llevar el disco a Jerez. Antes iré por Europa, Madrid o Barcelona porque creo que en Jerez no querrán pagarlo y si lo quieren pagar, no querrán aportar lo suficiente. Jerez es una ciudad muy grande pero a veces a nivel artístico hay mucha mentalidad de pueblo. Se nota por ejemplo en lo que estoy viviendo actualmente, cuando ves el apoyo de la gente y no son de Jerez. Al contrario, cuando te dicen algo desde Jerez es algo negativo.

¿Ha habido algún referente musical en la composición de los temas?

-Cada canción habla de una cosa, la mayoría de ellas son vivencias personales.

¿Y en su trayectoria musical cuáles han sido esos referentes?

-Mi familia desde luego es una gran aportación artística. Cuando ven el apellido Moneo, la gente siempre espera mucho de ti. Afortunadamente, sé defender mi música de muerte, no me da miedo nada y lo defiendo bien. Mi propia familia es un gran referente, todos los cantaores y cantaoras, Pink Floyd, Tool…

¿Qué espera del año 2022 Moneo?

-Primero que no nos caiga ninguna bomba y que no se acabe el mundo. Con eso me conformaría. Hemos vivido una pandemia, ahora hay una guerra…solamente espero que no nos invadan los alienígenas tampoco (risas). Ojalá me vaya bien la gira que haga, poder seguir invirtiendo dinero y tiempo en mi proyecto musical.