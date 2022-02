Más allá de las emociones

FICHA TÉCNICA: 'More (no) more'

Espectáculo: More (no) more. Baile: María Moreno – Cante: Pepe de Pura e Ismael de la Rosa – Toque: Juan Requena y Óscar Lago – Percusión y palmas: Roberto Jaén. Día: 21 de febrero de 2022. Lugar: Teatro Villamarta.