Rafael Campallo: “Me he visto muy solo, pero era una cuestión de supervivencia”

Rafael Campallo (Sevilla, 1974) ha sido uno de los artistas más arraigados al Festival de Jerez, pues de hecho fue él quien se encargó abrir el telón del certamen con aquella Compañía Andaluza de Danza que entonces dirigía María Pagés en 1997. Desde entonces, sus apariciones siempre fueron constantes. Ahora, tras un parón, pues desde 2015 cuando presentó en Villamarta ‘Sangre’, junto a sus hermanos Adela y Juan Campallo, regresa con ‘Puro’, un espectáculo que estrena esta tarde en la Sala Compañía con el único reto de “disfrutar”.

“La verdad es que tenía ganas de volver a este festival tan importante donde he estado muchos años, tanto con espectáculos como con los cursos. Por eso, y tras unos cuantos años sin venir, me dio mucha alegría cuando me llamaron para confirmarme que estaría en esta edición”, asegura.

Este reencuentro con Jerez será “para bailar y disfrutar sobre el escenario. Siempre me ha gustado ser clásico, también porque para hacer otras cosas hay que tener un apoyo económico que nunca he tenido”, afirma.

“Uno aprende con el paso de los años, también por las malas experiencias que te da la vida con determinada gente, y bueno, lo que quiero ahora mismo son cositas cortas, que salga bien y que todo el mundo disfrute”, añade.

En este ‘Puro’ defiende “por encima de todo el baile, pero también queremos que sea muy dinámico y con mucho baile, mucha guitarra y mucho cante. Porque además, después de todo lo que hemos pasado y hemos vivido, uno sólo quiere rodearse de compañeros y disfrutar de esto, para mí al menos eso es lo que más me atrae”.

A punto de cumplir 48 años, Campallo siente la necesidad de volver a sentirse bailaor tras verse obligado a “coger un pico y una pala” cuando llegó la pandemia. “A mí me golpeó fuerte y perdí todo el trabajo que tenía previsto. Hay gente que ha recuperado algo, pero yo no, las cosas que tenía previstas, se perdieron”.

Cuando se le pregunta si ha sido duro tomar esa decisión, Campallo lo tiene claro. “Duro es que te llamen y no tengas dinero para pagar. Lo otro es supervivencia. Llevo desde los 10 años bailando, pero llega un momento en el que no hay que pensar mucho y actuar. No es fácil, porque de momento te ves en una obra, pero tienes que tirar hacia adelante y buscarte la vida”.

En un momento así, “te ves solo, eso está claro. En el flamenco, si te fijas, siempre están los mismos en todos sitios, entonces, cuando te pasa una cosa como ésta que nos ha traído la pandemia, te das cuenta lo abandonado que estamos la mayoría. Por eso hice algunos vídeos subido en un andamio, o con la rotaflex, era una reivindicación”.

Porque para Rafael Campallo, como muchos compañeros de su gremio han denunciado con la pandemia, “nos han dejado tiraos a los artistas. Yo me he tenido que ir a una obra, pero otros han tenido que repartir folletos. Esa es la verdad, y es una pena. Lo que sí está claro que con esto el flamenco ha perdido una oportunidad para dar un golpe en la mesa, al menos los que no estamos en los círculos de siempre. Pero bueno, prefiero mirar hacia adelante y espero que esta oportunidad que me da Jerez, me sirva para recuperar todo el terreno perdido. Ya llevo dos o tres noches sin dormir y eso quiere decir algo”.

‘Puro’ lo conforman, al margen del baile de Rafael Campallo, la guitarra del almeriense David Caro, y el cante de El Pechuguita, Jesús Corbacho y Juan José Amador. De ellos, sólo tiene palabras de elogio, si bien al referirse a Juan José Amador reconoce entre risas que “le daré el diez, como los buenos futbolistas, y con su experiencia puede hacer lo que quiera, salir o entrar del escenario. Él es el capitán del equipo y a él le damos plena libertad. Dentro del orden, porque a mí me gusta tenerlo todo trabajado, habrá un desorden, que considero que debe ser importante” .