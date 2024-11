Un reconocimiento a la vocación profesional en pro de la excelencia

El pasado lunes, la sede la Fundación Tres Culturas, en Sevilla, acogió la ceremonia de entrega de los VI Premios Salud y Bienestar de Grupo Joly, un evento que reconoce la excelencia y el compromiso en diversas áreas relacionadas con la salud y el bienestar. Estos galardones, patrocinados por Cofares, Teva y BioMérieux, fueron otorgados en un acto que en el que se puso de manifiesto el prestigio y el rigor profesional de los premiados. Durante su intervención en el acto, Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, destacó la relevancia de la Atención Primaria y su papel fundamental en el sistema sanitario. En su intervención, agradeció el compromiso de los premiados y subrayó que estos reconocimientos “ponen en valor la labor de quienes están en primera línea del cuidado de la salud”.

La gran desconocida

“La atención primaria es la gran desconocida, incluso para algunos compañeros hospitalarios. No es solo el médico o la enfermera en consulta; también incluye trabajadores sociales, veterinarios y educadores. Es mucho más de lo que la gente imagina, y si no lo conocemos, no lo valoraremos como merece”, afirmó la consejera. Además, indicó que este nivel asistencial es clave porque “trabajamos junto con las oficinas de farmacia, que son grandes agentes de salud”.

Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

El rol de la farmacia

La consejera también puso en valor el rol de las farmacias durante la pandemia, cuando, según señaló, “fueron esenciales para acompañar a los pacientes, dar consejos, apoyar en los tratamientos y colaborar con los centros de salud en la renovación de medicaciones”. Asimismo, destacó su contribución en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y en la mejora de las tasas de vacunación. Su labor también es esencial en la adherencia a los tratamientos crónicos. “Sabemos que a los seis meses, la adherencia a estos tratamientos puede reducirse hasta en un 40 o 50%. Es crucial que sigamos trabajando juntos para evitar segundos eventos cardiovasculares, como ictus o cardiopatías isquémicas”, añadió.

La consejera también reflexionó sobre la importancia de los cuidados en el sistema sanitario, señalando que el envejecimiento de la población requiere una mayor atención a las necesidades sociosanitarias. “Las enfermeras son expertas en cuidados, y debemos fortalecer este aspecto humano, que es esencial para el bienestar de los pacientes”, afirmó.

Por último, hizo una defensa de la necesidad de seguir invirtiendo en investigación, ya que “sin investigación, nos quedaremos atrás. Es clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público y su capacidad de afrontar los retos del futuro”. Cerró su intervención agradeciendo al jurado y a los premiados, y destacó que este tipo de reconocimientos son fundamentales para visibilizar el trabajo en favor de la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, el doctor Carlos Infantes, presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla y presidente del Jurado de estos premios, ofreció un discurso en el que quiso hacer énfasis en la vocación como un aliado imprescindible en las profesiones sanitarias. Además, destacó la importancia de la Atención Primaria como pilar esencial del sistema sanitario. En su intervención, subrayó que este nivel asistencial “actúa como la primera línea de contacto entre los ciudadanos y el sistema sanitario” y combina “un enfoque preventivo con una atención integral al paciente”.

El doctor Carlos Infantes, presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

El Dr. Infantes abordó los principales desafíos de la atención primaria en Andalucía, como la falta de recursos, las desigualdades entre centros urbanos y rurales, y la necesidad de mejorar la coordinación con los hospitales. “Los centros de salud deben contar con los medios mínimos para resolver urgencias menores, gestionar enfermedades crónicas y garantizar un seguimiento adecuado tras el alta hospitalaria”, afirmó. También animó a fomentar la responsabilidad de los pacientes en el uso del sistema sanitario. “Es fundamental que acudan a sus citas puntualmente y proporcionen información veraz sobre su estado de salud. La puntualidad y la colaboración son clave para evitar sobrecargas en el sistema”, subrayó.

En cuanto a los profesionales sanitarios, resaltó la importancia de incentivar su labor no solo con mejoras económicas. “La motivación de los sanitarios no solo depende del sueldo, sino de sentir que su trabajo tiene un impacto real y está reconocido por la sociedad”, añadió.

Méritos

El premio al farmacéutico José Francisco Rodríguez Crespo fue entregado por José Rodríguez Cánovas, vicesecretario del consejo rector de Cofares. / Juan Carlos Muñoz

El farmacéutico José Francisco Rodríguez Crespo fue reconocido en la categoría de Farmacia por su trayectoria de casi tres décadas al frente de una oficina de farmacia, donde ha priorizado el bienestar del paciente. Su enfoque, centrado en la confianza y la atención personalizada, se complementa con una planificación económica que garantiza tanto la sostenibilidad como la calidad asistencial.

El reconocimiento, otorgado por la consejera de Salud, recayó en la Sociedad Española de Farmacia Cínica, Familiar y Comunitaria de Andalucía, concretamente al proyecto SPD Andalucía, liderado por las investigadoras Amalia García-Delgado y Adela Martín. / Juan Carlos Muñoz.

En la categoría de Investigación, el premio fue para el proyecto Sistemas Personalizados de Dosificiación SPD-Andalucía, liderado por las investigadoras Amalia García-Delgado y Adela Martín, de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC). Este estudio evidenció los beneficios del SPD en la adherencia terapéutica y los resultados clínicos de pacientes crónicos y polimedicados, incluso durante la pandemia. La investigación destacó el impacto del seguimiento farmacéutico en la mejora de la calidad asistencial y en la presión sobre los recursos sanitarios.

Jorge Moya, associate director Area Sales, Generics and OTC de Teva, fue el encargado de entregar el premio a Francisco Pascual, adjunto a la Dirección General de Hospitales Pascual. / Juan Carlos Muñoz

El galardón en la categoría de Pacientes fue otorgado a Hospitales Pascual, que ha sobresalido por su enfoque integral en la atención médica. Este grupo hospitalario ha puesto énfasis en la prevención, la educación sanitaria y la promoción de estilos de vida saludables, consolidándose como un modelo de compromiso con el bienestar integral tanto de sus pacientes como de la comunidad.

El premio al investigador Gabriel Sena El premio fue entregado por Pedro Dirocco , director General Iberia de Biomérieux. / José Ángel García.

Por último, en la categoría de Innovación en Microbiología, el investigador Gabriel Sena Corrales fue premiado por su trabajo con la plataforma VITEK REVEAL Rapid AST, que permite un diagnóstico rápido y preciso de bacteriemias por bacilos gramnegativos. Este avance supone un paso crucial en el tratamiento de la sepsis, al facilitar una intervención antimicrobiana temprana y mejorar los resultados clínicos.