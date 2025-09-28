Los andaluces apuestan por el autocuidado

Andalucia I radiografia autocuidado salud anefp 2025

Que la salud es uno de los pilares de la vida es algo indiscutible. Pero, ¿podemos medir lo que supone para los andaluces, cómo la valoran y si influye en su felicidad? La I Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, elaborada por la Asociación del Autocuidado de la Salud (anefp), tiene respuestas a estas preguntas. Según este sondeo, el 67,8% de los andaluces considera que goza de una buena salud, algo que hace que 7 de cada 10 se sientan satisfechos o muy satisfechos con su vida.

“Con esta radiografía hemos querido analizar los hábitos y la percepción que sobre el autocuidado de la salud tiene la población española, entendiendo el autocuidado como el conjunto de acciones y hábitos que las personas adoptan de forma proactiva para preservar su bienestar físico y emocional”, explica Jaume Pey, director general de anefp.

El autocuidado, pilar fundamental del bienestar andaluz

La concienciación sobre la importancia del autocuidado está muy arraigada en los andaluces. Así lo demuestran los datos, y es que 8 de cada 10 consideran que el autocuidado tiene mucha importancia para mantener una buena salud.

Además, el 82,8% de los andaluces opina que el autocuidado puede contribuir a una mejor asistencia sanitaria y 1 de cada 3 lo relaciona con la prevención de enfermedades.

Sin embargo, un 43,8% reconoce barreras para practicar el autocuidado. Una de ellas, la falta de conocimientos, lo que refuerza la necesidad de más formación sanitaria y la conveniencia de educar desde los colegios en temas de salud, algo que el 66,9% de los andaluces apoya.

El estudio analiza también qué factores consideran fundamentales los andaluces para su felicidad. La salud ocupa el primer lugar, con un 75,5% de los encuestados que la señalan como importante, seguida por la familia (61,9%).

¿Cómo se sienten los andaluces con respecto a su trabajo?

El principal sentimiento que expresan los andaluces con respecto al trabajo es la satisfacción (28,4%), seguido de la aceptación (20,6%). Un 56,4% considera que tiene suficiente flexibilidad laboral para conciliar su vida personal y profesional, destacando la flexibilidad de horarios y el teletrabajo como las medidas que más favorecen esta conciliación.

Salud mental: el desafío pendiente

A pesar de que se están rompiendo barreras en cuanto a la salud mental, sigue siendo un ámbito con margen de mejora. La Radiografía revela que un 17,2% de los andaluces nunca han acudido a una consulta profesional para abordar su bienestar emocional y que tampoco se lo plantea si lo necesitara, lo que demuestra que siguen existiendo desafíos en esta área.

Sin embargo, los andaluces no descuidan completamente su bienestar emocional y recurren al ejercicio físico (57,1%) para mantener una buena salud mental, siendo el gimnasio, la bicicleta y correr las actividades preferidas. Por otro lado, el 55,3% opta por actividades de ocio que les proporcionan un mayor bienestar.

“Si tenemos en cuenta todos estos datos, podemos afirmar que los andaluces están comprometidos con su bienestar y, por lo tanto, son conscientes de la importancia del autocuidado. Esta Radiografía no solo nos habla de hábitos de salud, sino que va más allá, atendiendo a valores relacionados con la familia o con las relaciones sociales, situándolos como la base de la felicidad para los andaluces”, finaliza Jaume Pey.