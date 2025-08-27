Astuce Spain celebra la decisión del Gobierno de incluir los TTFields en la cartera de servicios comunes para pacientes con glioblastoma

La Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (Astuce Spain) aplaude la resolución del 14 de agosto de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia por la que se autoriza la terapia de campos eléctricos alternos para el tratamiento de tumores (Tumor Treating Fields, TTFields), sometida a estudio de monitorización, en personas con glioblastoma de nuevo diagnóstico que cumplan con una serie de requisitos específicos.

Su presidente, José Luis Mantas, celebró "la incorporación por parte del Sistema Nacional de Salud de los TTFields, una decisión largamente esperada por los pacientes con tumores cerebrales". "Confiamos en que la implementación del estudio se realice sin demoras, de manera sencilla, y que cuente con un número amplio de centros que garantice el acceso equitativo a los pacientes en todas las comunidades autónomas”.

En la misma línea, el doctor Juan Manuel Sepúlveda, especialista en Oncología Médica y en Neurología, investigador del ensayo clínico de registro de los TTFields y miembro de comité científico de Astuce Spain, comentó que “estamos ante una decisión muy positiva que marca un antes y un después para los pacientes con glioblastoma en España". "La inclusión de los TTFields en la cartera común abre la puerta a que nuestros pacientes tengan acceso a una terapia innovadora que ya forma parte del estándar en muchos países de referencia. El reto ahora está en que el estudio de monitorización se ponga en marcha de manera ágil y con la participación de centros de todo el país, para garantizar que el beneficio llegue a todos los pacientes que lo necesiten. Además, debemos aprovechar esta oportunidad para seguir impulsando la investigación clínica y traslacional en tumores cerebrales porque solo a través de la ciencia podremos seguir mejorando el pronóstico de estas personas”, resaltó.

Gliobastoma

El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo y con peor pronóstico, con una mediana de supervivencia de apenas 14,6 meses con el tratamiento estándar, que combina cirugía, radioterapia y quimioterapia con temozolomida. A pesar de este pronóstico, el estándar de tratamiento ha permanecido estático en España durante más de dos décadas.

Sin embargo, en los últimos años, estudios clínicos han demostrado que el uso de TTFields, un dispositivo que emite campos eléctricos para frenar la proliferación de las células cancerosas, puede aumentar significativamente la supervivencia cuando se combina con la quimioterapia de mantenimiento.

De hecho, en países como Alemania, Francia, Japón o EEUU, la terapia con campos eléctricos (TTFields) es el estándar de tratamiento, y tanto las guías internacionales (NCCN) como nacionales –incluyendo las de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO)– recomiendan la incorporación de los TTFields como parte del estándar de tratamiento del glioblastoma de nuevo diagnóstico.

“Desde Astuce Spain hemos venido alertando de la desigualdad en el acceso a los TTFields en función de la comunidad autónoma de residencia. Por este motivo, consideramos que esta resolución supone un avance fundamental y confiamos en que la participación de centros de todo el territorio garantice que ningún paciente quede atrás”, concluyó Mantas.

Investigación

Desde sus inicios, Astuce Spain ha puesto sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo más ensayos clínicos y de la falta de equidad no sólo en el acceso a tratamientos, sino también en investigación, con el objetivo de que los pacientes puedan acceder a terapias que puedan mejorar tanto su esperanza como su calidad de vida.

Para ello, la asociación considera fundamental hacer visibles los tumores cerebrales, aún considerados minoritarios, y fomentar la investigación en torno a estos, para lo que organiza y desarrolla jornadas de estudio, análisis y actualización.

Según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los tumores cerebrales representan alrededor del 2% de todos los cánceres diagnosticados en España, pero su impacto es especialmente alto en términos de discapacidad, carga familiar y esperanza de vida. Desde la entidad advierten de que, a pesar de los avances científicos, el acceso a ensayos clínicos sigue siendo limitado para muchas personas con tumores cerebrales, lo que frena el desarrollo de nuevos tratamientos más eficaces y personalizados.