“Combinamos ciencia, datos y experiencia clínica de forma humana y con impacto real”

Pregunta.¿Qué aporta el nuevo Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias al buen funcionamiento de la sanidad pública a día de hoy?

Respuesta.-Este Real Decreto representa un avance hacia un sistema más transparente y ágil en la financiación de medicamentos. Establece un plazo de 180 días para resolver estos procesos, lo que beneficia especialmente a los pacientes. Desde Takeda valoramos esta voluntad de mejora y abogamos por incluir también el valor social del medicamento en la evaluación: su impacto en la vida de las personas y en la sostenibilidad del sistema. La industria farmacéutica genera un gran valor económico y social, representando casi el 2% del PIB nacional y empleando a más de 43.000 personas de forma directa. Merece procesos que reconozcan ese impacto.

P.- ¿Cuáles son las ideas innovadoras que os habéis planteado para mejorar la salud de los pacientes?

R.- Para nosotros, innovar es combinar ciencia, datos y experiencia clínica con un propósito claro: transformar vidas. Un ejemplo es una herramienta para pacientes con enfermedad de Crohn que permite ajustar tratamientos desde el inicio, mejorando resultados y optimizando recursos. También hemos creado Aurora, una app para personas con narcolepsia tipo 1 que facilita el seguimiento de síntomas y la comunicación con profesionales. Apostamos por la salud digital como vía para mejorar procesos y crear servicios con impacto real.

P.- ¿Cuál es el grado de importancia que tiene la digitalización y los avances tecnológicos en el consumo de medicamentos de los pacientes?

R.- La digitalización es una oportunidad para transformar el sistema sanitario. En Takeda queremos ser catalizadores de este cambio, colaborando con instituciones como la Comunidad de Madrid para impulsar la digitalización. Herramientas como la inteligencia artificial permiten decisiones más precisas, pero deben usarse de forma ética y centrada en las personas. Por eso participamos en iniciativas como el proyecto europeo SEARCH, que busca garantizar que la inteligencia artificial se aplique sobre los datos sanitarios de forma responsable y transparente. Además, trabajamos para que la experiencia del paciente tenga más peso en las decisiones clínicas.

P.- ¿Cuáles son los nuevos medicamentos que habéis creado para mejorar la vida del paciente en su dimensión social?

R.- Nuestro compromiso es mejorar la vida de las personas, no solo desde lo clínico, sino también en su dimensión social. Uno de los avances más significativos ha sido la inclusión de la indicación pediátrica en angioedema hereditario, fruto de un esfuerzo conjunto entre Takeda, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. También hemos lanzado una nueva opción terapéutica para cáncer colorrectal metastásico, ofreciendo esperanza donde antes había pocas alternativas. En narcolepsia tipo 1, nuestro candidato TAK-861 ha mostrado resultados prometedores. Y en psoriasis, buscamos tratamientos que devuelvan autonomía y bienestar.

P.- ¿Cuáles son los retos que tenéis en el futuro para curar las enfermedades raras o minoritarias de los pacientes?

R.- El diagnóstico temprano y el acceso equitativo siguen siendo grandes desafíos. En Takeda llevamos más de 80 años investigando en este campo, con la mitad de nuestra investigación centrada en enfermedades raras. Trabajamos en inmunología, hematología, trastornos metabólicos y enfermedades lisosomales. Son patologías complejas, con síntomas que pueden variar mucho de una persona a otra, lo que hace que su diagnóstico y tratamiento sean especialmente difíciles.

R.Sabemos que no podemos avanzar solos. Por eso colaboramos estrechamente con instituciones, comunidades autónomas y otros agentes del sistema sanitario para avanzar en planes regionales y mejorar el abordaje de estas patologías. Nuestro objetivo es que las terapias lleguen antes y mejor a quienes las necesitan.

P.- ¿Cuáles son los objetivos a futuro que tiene la empresa en términos de innovación y sostenibilidad?

R.- Takeda es una compañía con más de 240 años de actividad, lo que refleja nuestro compromiso con el impacto a largo plazo. Esta trayectoria nos obliga a pensar en el futuro con responsabilidad, buscando siempre un equilibrio entre innovación, sostenibilidad y valor para la sociedad.

R.Entendemos la sostenibilidad como algo mucho más amplio que el impacto medioambiental. Para nosotros, tiene que ver con la capacidad del sistema sanitario de seguir funcionando y ofreciendo respuestas a largo plazo.

R.Por eso, cuando hablamos de innovación, no lo hacemos solo en términos de nuevas terapias. Nuestro objetivo es seguir desarrollando tratamientos eficaces que mejoren la vida de las personas, pero también generar un impacto positivo en el conjunto del sistema. Invertir en innovación no solo aporta valor clínico: también puede evitar intervenciones más costosas, como hospitalizaciones prolongadas o cirugías complejas. Según datos de Farmaindustria, por cada euro invertido en medicamentos innovadores se pueden ahorrar entre dos y siete euros en otros recursos sanitarios.

R.Nuestro foco está en seguir impulsando soluciones que aporten valor real, tanto para los pacientes como para el sistema en su conjunto, porque entendemos que solo así la innovación tiene sentido.’