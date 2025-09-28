Cuidarse más, vivir mejor

Cada vez más personas en España están tomando las riendas de su salud. Comer mejor, moverse más, dormir bien, gestionar el estrés… son hábitos que han ganado protagonismo en la vida cotidiana. Y con ellos, ha crecido también la demanda de servicios sanitarios que no solo curen, sino que acompañen, prevengan y orienten.

Este cambio de mentalidad ha impulsado el auge del seguro de salud privado. En Andalucía, el 23% de la población está cubierta por una póliza sanitaria tras un robusto crecimiento de cerca de 2 millones de asegurados en los últimos diez años. SegurCaixa Adeslas es la compañía elegida para proteger a cerca de un tercio del mercado.

Los que contratan un seguro no sólo quieren acceso a un especialista sin esperas. Lo que buscan muchos asegurados hoy es un modelo de atención más ágil, más humano y más adaptado a sus necesidades reales. Y en ese terreno, la tecnología está jugando un papel clave.

Un buen ejemplo de ello es la plataforma digital Adeslas Salud y Bienestar, desarrollada por SegurCaixa Adeslas. Con más de 1,7 millones de usuarios registrados, desde esta herramienta los asegurados pueden consultar el cuadro médico y pedir cita online, realizar videoconsultas sin desplazamientos, acceder a orientación médica 24/7 por teléfono, chat, videollamada o correo electrónico, recibir recetas electrónicas directamente en su email o participar en planes de salud personalizados sobre alimentación, ejercicio, descanso o deshabituación tabáquica.

Además, la plataforma ofrece programas de acompañamiento para personas con enfermedades crónicas, orientación pediátrica y apoyo psicoemocional. Todo ello con un enfoque cercano, práctico y adaptado a cada etapa de la vida.

Aunque la tecnología es una gran aliada, no sustituye el valor del contacto humano. Los servicios de SegurCaixa Adeslas también están disponibles en los formatos tradicionales para que el cliente elija el más adecuado para sus circunstancias. Además, la compañía también impulsa acciones presenciales de sensibilización.

Un ejemplo reciente fue la jornada celebrada el pasado mes de julio en el Centro Médico Adeslas de Almería, centrada en la lucha contra la obesidad.

Los asistentes pudieron hacerse pruebas de composición corporal y fuerza muscular. Un endocrino y un nutricionista atendieron a los participantes en esta acción y compartieron consejos saludables.