Fobias: cómo superar los miedo irracionales que afectan a millones de personas

Superar una fobia puede ser un proceso largo y desafiante, pero con las estrategias adecuadas es posible reducir su impacto en la vida diaria. Estos trastornos de ansiedad, como el miedo a volar, a las arañas, o a las multitudes, por ejemplo, pueden limitar la vida diaria de quienes los sufren. No obstante, con el tiempo, y con el apoyo adecuado, es posible disminuir el impacto de las mismas, y vivir sin que éstas interfieran en nuestra vida cotidiana.

“Las fobias son trastornos de ansiedad comunes que afectan a una parte significativa de la población. Aunque pueden parecer incontrolables existen tratamientos eficaces que permiten a las personas superar sus miedos, y recuperar su calidad de vida. La clave está en buscar ayuda profesional, practicar técnicas de relajación, y enfrentarse gradualmente a lo que tememos”, afirma Joan Francesc Serra Pla, especialista en Psicología Clínica, adjunto en Hospital Quirónsalud Digital.

En concreto, puntualiza este experto, las fobias se caracterizan por un “miedo intenso e irracional” ante ciertos estímulos, ya sean objetos, situaciones, o animales. A diferencia de los temores comunes que todos experimentamos precisa que las fobias son desproporcionadas con respecto al peligro real que representa el objeto o situación que las provoca. “Este miedo suele generar una reacción física y emocional, como palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, o dificultad para respirar; lo cual puede dificultar enormemente la vida cotidiana de la persona afectada”, agrega.

Así, actualmente, según prosigue Serra Pla, el tratamiento de las fobias puede incluir terapia cognitivo-conductual (TCC), que ayuda a la persona a modificar su forma de pensar y de reaccionar ante el objeto de su fobia, así como el uso de medicamentos para controlar los síntomas de ansiedad.

Tips para afrontar las fobias en el día a día

En este contexto, el especialista en Psicología Clínica, adjunto en Hospital Quirónsalud Digital, aporta algunos consejos prácticos para afrontar las fobias:

Busca ayuda profesional: la terapia cognitivo-conductual (TCC) es uno de los tratamientos más efectivos para las fobias; un psicólogo especializado puede ayudarte a identificar los pensamientos irracionales que están detrás de tu miedo, y a enfrentarlos de manera gradual y controlada.

Técnicas de relajación: aprender a relajarte mediante respiración profunda, meditación, o mindfulness puede ayudarte a reducir la ansiedad en momentos de miedo; estas técnicas te permitirán mantener la calma y disminuir la intensidad de los síntomas físicos asociados a las fobias.

Exposición gradual: una técnica utilizada en la TCC es la exposición gradual al objeto o situación que causa la fobia; esto implica exponerte de forma progresiva a lo que temes, comenzando con situaciones menos intensas y avanzando poco a poco; la idea es que, con el tiempo, te familiarices con lo que temes, reduciendo así la ansiedad.

Apoyo social: hablar con amigos o familiares sobre tus miedos puede ser de gran ayuda; el apoyo de las personas cercanas te proporciona un sentimiento de seguridad y puede ser una fuente de motivación durante el proceso de superación de la fobia.

Las fobias más comunes

En último lugar, el experto del Hospital Quirónsalud Digital recuerda que existen una amplia variedad de fobias, siendo las más frecuentes: