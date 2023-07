Separadores de dedos: la moda que ha impuesto Cristina Pedroche y que aporta todos estos beneficios

Los famosos son el espejo en el que se miran miles de personas a diario, por eso todo lo que tienen, llevan puesto o comen es un deseo para los seguidores de sus redes sociales. No todas las personas que ven desde su pantalla la vida de las celebrities pueden permitirse tener el mismo nivel de vida que ellos, aunque hay determinadas prendas o accesorios que ellos usan y que sí que está al alcance de la mayoría.

Uno de los casos más recientes ha sido el de Cristina Pedroche, la presentadora ha comentado a través de sus redes sociales que hace uso de separadores de dedos en los pies, y que cuando la ven en ellos en algunos vídeos o imágenes caseras son muchos los internautas que le pregunta acerca de ellos, cuál es su uso, el motivo por el que se los pone y un sinfín de preguntas más.

Reconoce haber explicado en multitud de ocasiones el motivo y la razón por la cuál usa este tipo de separadores de los dedos de los pies. No obstante, dejó un storie con la explicación para aquellas personas que todavía no se habrían enterado. "Me los pongo siempre para entrenar y estar por casa. Me dan más estabilidad y me ayuda a que el pie y los dedos vuelvan a su forma natural. ( Y sí, la forma natural debería ser como la de un bebé, yo ahora veo los pues de mi hija y pienso que se los voy a cuidar al máximo). Ayuda a prevenir juanetes, dedos en garra, uñas encarnadas, etc. Cualquier duda, como siempre, hay que recurrir a los profesionales".

Esta ha sido la explicación de Cristina Pedroche en redes sociales sobre su uso de los separadores de pies que tan de moda se han puesto.

Beneficios de los separadores de pies

El uso de este tipo de separadores ayuda a corregir la postura de los dedos de los pies de las personas que los utilizan, sobre todo son de gran ayuda para aquellas personas que tienen algunas deformidades como el dedos en garra o dedos superpuestos. Lo ideal es usarlos cuando la persona esté descalza o solo cuando pueda llevar calcetines, porque así se evitaría un mal mayor si llega a interrumpir el flujo sanguíneo.

Según han comentado algunos profesionales a varios medios los resultados del uso de estos separadores son inmediatos, Jesús Serrano, comentó a Hola que "Al separarlos, desaparecen muchos dolores en los metatarsos porque liberamos toda la presión que se produce. Hay nervios entre hueso y hueso, hay músculos que se atrofian... y, al separarlos, conseguimos oxigenar tejidos y liberar las compresiones a ese nivel".

A pesar de sus múltiples beneficios no son aptos para todos los pies, ya que dependiendo de las dolencias y las características del pie de cada persona podrá ser mejor o peor. De manera que hay que contar con visitar primero al especialista para ver que aconseja a cada paciente. Así seguro que se obtendrá el mejor resultado.