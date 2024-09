"El desorden del colesterol empieza bien temprano y cuando da la cara, es tarde"

El colesterol es una enfermedad silenciosa que puede hacer mucho daño y que podemos evitar poniendo en marcha unos hábitos de vida saludables. Para ello y con motivo del Día Mundial del Colesterol, el cardiólogo del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, José Abellán y autor del libro Lo que tu corazón espera de ti nos habló de esta enfermedad que afecta cada vez a edades más tempranas y se detecta de forma tardía.

José Abellán también está en su cuenta de Instagram en la que casi medio millón de seguidores permanecen atentos a sus consejos saludables o en su podcast Ágora. Hoy le abrimos las puertas del Diario de Sevilla para que nos acerque a esta enfermedad y podamos tomar conciencia de ella.

-¿Qué se considera tener buenos hábitos para controlar el colesterol?

-Básicamente son cuatro. Una buena alimentación con una ausencia o un consumo muy ocasional de ultraprocesados, ejercicio físico regular tanto el aeróbico (trotar, caminar rápido, bici, natación) como el ejercicio de fuerza, que ha sido un gran olvidado y es muy importante para la salud. Y luego sincronizarnos con nuestro medio, que básicamente es vivir de día y dormir de noche porque no somos un animal nocturno y ahora mismo con las luces y las pantallas pues lo hacemos de forma regular en ese aspecto. Y por último, mantener conexiones de forma férrea con los nuestros. Esos son los buenos hábitos y eso te aleja el infarto, te aleja el cáncer y te mejora el colesterol.

-¿Cómo identificamos los síntomas del colesterol? ¿Hay alguno especialmente significativo?

-Pues eso es lo perverso del colesterol y es que no da síntomas. Nosotros podemos tener un colesterol muy elevado y de muy mala calidad y hacer una vida prácticamente normal. Pero, al contrario de lo que muestra nuestro cuerpo y es que no da síntomas por dentro, sí que estamos sometiendo a nuestro metabolismo a un estrés y en nuestras arterias se están creando con mayor proporción la lesión precursora del infarto, del evento cardiovascular, que son placas de ateroma, mal llamadas placas de colesterol porque precisamente está formada de colesterol, entre otras cosas, pero su nombre científico son placas de ateroma. Y eso es lo perverso, que cuando da la cara ya está, ya nos hemos infartado o hemos sufrido un evento cardiovascular. Obviamente puede dar la cara porque asocia a otras condiciones tipo si da diabetes y eso, puede dar la cara, pero si hablamos solo del colesterol, no da síntomas y eso es lo perverso.

-¿Qué grupo de edad es más vulnerable a tener colesterol?

-Lo que nos dicen los datos es que cuanto más mayores nos hacemos, mayor es la proporción de personas que tienen diagnosticada una dislipemia, que ese es el nombre que le damos cuando hay alteraciones del colesterol. Pero luego lo que pasa es que, con el tiempo, las repercusiones de tener un colesterol elevado también son más evidentes. Y hay una proporción nada desdeñable de personas jóvenes, por encima de, voy a decir, 25 o 30 años que empiezan a tener el colesterol elevado, que no tienen otra cosa, se hacen una analítica y pasa desapercibido porque no se le da importancia a tener un poco alto el colesterol, así como tampoco instauran herramientas o modificaciones de su estilo de vida para mejorar esto que les va a dar problemas en las décadas subsiguientes. Y eso también es un mensaje muy importante. Si yo te respondo tengo que decir 'no, cuanto más mayores nos hacemos, más proporción hay', pero el desorden del colesterol empieza bien temprano y vemos continuamente pacientes por debajo de los 30 con un colesterol elevado. Y eso es importante tenerlo en cuenta.

-¿Cuáles serían unos niveles de colesterol aceptables?

-Lo que nos dicen las guías es que un colesterol por debajo de 155 mg/dl es el ideal. Sin embargo, no suelen hablar del colesterol LDL. Hay estudios que nos dicen que tener un colesterol LDL por debajo de 90 mg/dl es óptimo y por debajo de 70 es ideal.

-¿Qué quiere decir exactamente “enfermedad cardiovascular”? ¿Qué patologías engloba este concepto?

-La enfermedad cardiovascular son todas aquellas afecciones que ocurren en el corazón o en el árbol circulatorio. Esto incluye el infarto, la insuficiencia cardíaca, la alteración de los grandes vasos como, por ejemplo, una neurisma de aorta, incluye también problemas en la circulación del cerebro como un ictus o un ictus hemorrágico. Aunque no esté reconocido, muchísimas enfermedades cardiovasculares están detrás de enfermedades como la enfermedad renal crónica, algunas arritmias, hipertensión, la enfermedad del árbol circulatorio ya que cuando no irrigamos bien, algunos órganos difuncionan. Son cosas diferentes, pero en la mayoría de ocasiones está detrás la misma causa: una enfermedad de las arterias que nutre el corazón.

-¿Cómo influye el estrés en la aparición de colesterol?¿Y en la disminución?

-De una manera bastante directa. Cuando nosotros sufrimos estrés lo que sucede es que nuestro cuerpo se prepara para sufrir una agresión porque se pone en modo supervivencia. Tenemos una amenaza y tenemos que responder hiriendo o atacando. En esos momentos, aumenta la frecuencia cardíaca, se eleva la presión arterial y el colesterol. Nos hacemos resistentes a la insulina y eso en un momento episódico ocurre porque estamos ante una amenaza que puede acabar potencialmente con nuestra vida. En el momento en el que nuestros estresores ya no son una amenaza que atenta contra nuestra vida, sino que son problemas económicos, problemas familiares, etc y no son en un momento dado sino que se prolongan con el tiempo, todas estas repercusiones que se producen con el estrés, se cronifican y ahí es donde viene el problema. En medicina, tan importante es la exposición a un factor de riesgo como el tiempo de exposición. Entonces el estrés prepara al cuerpo para que no le falten nutrientes y los transportadores de colesterol también llevan energía dependiente de la grasa que son los triglicéridos. Por eso, cuando estamos estresados aumenta el colesterol porque también tienen que aumentar los triglicéridos en nuestro cuerpo.

-¿Qué es el coriandro y cómo ayuda en la regulación de los niveles de colesterol?

-"El hígado fabrica la mayoría del colesterol que hay en el organismo", ¿influye tener un hígado graso en las posibilidades de tener colesterol?

-Un hígado graso es un hígado que está mal y al reciclar porque el hígado no solo produce sino que también recicla el colesterol de la sangre y si no lo recicla sigue circulando por nuestras arterias. Al no ser reconocido por el hígado, hay más riesgos de que la arterias sí lo renozcan y aumentan las probabilidades de placas de ateroma.

