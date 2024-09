¿Tenemos que seguir vacunándonos del Covid?

Han pasado cuatro años y ya no vemos al Covid como una amenaza, lo hemos normalizado y, por mucha sintomatología que se presente delante de nosotros, la mayoría de las veces no nos hacemos la prueba. A muchas personas no les interesa saber si lo tienen o no, porque si lo tienen, lo pasan como cualquier otra enfermedad vírica. También hemos ido dejando de lado las dosis de las vacunas.

Sin embargo, hay que seguir teniendo cuidado con el Coronavirus porque todavía muere gente de esta enfermedad. Sin ir más lejos, el recién pasado verano el Covid se llevó por delante la vida de 40 personas. Así que ante este panorama y con la campaña de vacunación a la vuelta de la esquina (próximo mes de octubre), el director del plan de vacunación en Andalucía de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, David Moreno, ha confirmado que la Administración autonómica mantiene la vacunación contra el Covid este año para mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

"Vamos a estar vacunando" a personas vulnerables, mayores, pacientes con patologías y aquellos que tengan enfermedades crónicas "varios años por lo menos", declara Moreno en el portal Europa Press.

Síntomas del Covid

Los síntomas del Covid son muy parecidos a los de otros cuadros víricos como la gripe. Ambas enfermedades empiezan a hacerse hueco en esta época del año, sobre todo, en el inicio de la etapa escolar en la que los niños vuelven a estar en contacto unos con otros, aumentando las probabilidades de contagio de enfermedades víricas. Veamos algunos síntomas del Covid que nos pueden alertar de un posible contagio:

Fiebre o sensación de tener fiebre. Tos (generalmente seca). Fatiga o cansancio extremo. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. Dolor de garganta. Dolor muscular o dolores corporales. Pérdida del olfato (anosmia) o del gusto (ageusia). Dolor de cabeza. Congestión nasal o secreción nasal. Diarrea o síntomas gastrointestinales. Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos.

A parte de los síntomas mencionados, en concreto el COVID-19 tiene la particularidad de que se pierde el gusto y/o el olfato, un síntoma menos común en la gripe. Por otra parte, a veces suelen aparecer otra sintomatología como la gastrointestinal (diarrea, vómitos) la cual también pueden ocurrir en ambos, pero suele ser más frecuente en niños con gripe y menos comunes en adultos.

Recomendaciones de la Consejería de Salud

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía hace un llamamiento a la población para que vaya a vacunarse e, insiste, en que "los padres con niños menores de seis meses acepten la invitación para la inmunización frente al VRS, ya que esta enfermedad es la causa principal de las bronquiolitis en lactantes".

De ahí, que las visitas a Urgencias y a Atención Primaria sean bastante sucesivas por esta causa, además de los ingresos hospitalarios, tal y como sucede cada año. "Esta vacuna es vital para contener la enfermedad", ha sostenido el director del plan andaluz de vacunación.

En la 2023-2024, recibieron el medicamento más del 93% de todos los niños nacidos entre el 1 de abril 2023 y el 31 marzo de 2024, de los cuales un 80% de los vacunados disminuyeron los ingresos hospitalarios por bronquiolitis por VRS con respecto a los que no recibieron las dosis recomendadas.