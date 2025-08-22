Dormir es mucho más que cerrar los ojos: descubre los secretos de tu postura nocturna

En España, donde más del 30% de la población sufre trastornos del sueño según datos del INE de 2024, la postura al dormir se ha convertido en un tema de creciente interés médico. El descanso nocturno representa un pilar fundamental para nuestra salud, siendo el momento en que nuestro organismo se recupera y regenera, afectando desde nuestro sistema inmunológico hasta nuestro rendimiento cognitivo diario.

Dormir es mucho más que cerrar los ojos durante unas horas. Nuestro cerebro realiza funciones esenciales como la consolidación de la memoria y la eliminación de toxinas, mientras que el cuerpo repara tejidos y regula importantes funciones metabólicas mientras dormimos. Sin embargo, un factor frecuentemente subestimado es cómo nuestra postura al dormir puede determinar la calidad de este descanso reparador.

La posición bocarriba, también conocida como posición supina, genera debates entre especialistas del sueño. Lo que para algunos pacientes representa una solución a problemas posturales crónicos, para otros desencadena complicaciones respiratorias o intensifica dolores lumbares. La personalización de los hábitos de descanso resulta crucial para optimizar la calidad del sueño, especialmente considerando que pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo.

Beneficios de dormir en posición supina

Dormir bocarriba ofrece ventajas significativas para determinados perfiles. La principal es la correcta alineación de la columna vertebral durante las horas de descanso, distribuyendo el peso corporal de manera equilibrada y reduciendo presiones innecesarias en articulaciones y músculos. Estudios recientes realizados en 2024 por la Sociedad Española de Neurología demuestran que esta posición puede prevenir dolores cervicales crónicos en personas predispuestas.

En el ámbito estético, los dermatólogos españoles recomiendan esta postura para quienes buscan minimizar la aparición de arrugas prematuras y problemas cutáneos. Al evitar el contacto prolongado del rostro con la almohada, se reduce significativamente la fricción que favorece líneas de expresión y posibles brotes de acné causados por la acumulación de bacterias en las fundas.

Estrategias para optimizar el descanso en posición supina

Para quienes desean beneficiarse de dormir bocarriba minimizando sus posibles inconvenientes, los especialistas en medicina del sueño recomiendan una serie de ajustes estratégicos. La elección de la almohada resulta crucial: debe proporcionar soporte cervical manteniendo la alineación natural entre cabeza, cuello y columna. Las almohadas ergonómicas con memoria o las cervicales con diseño específico son opciones preferentes según los fisioterapeutas consultados.

Una práctica altamente recomendada es colocar un soporte bajo las rodillas. Este simple gesto reduce significativamente la tensión en la zona lumbar al mantener las curvaturas fisiológicas de la columna durante las horas de descanso. Estudios realizados en 2024 por la Universidad Complutense de Madrid demostraron una reducción del 65% en las molestias matutinas entre quienes implementaron esta técnica.

Para personas con tendencia a roncar o con apnea diagnosticada, elevar ligeramente la cabecera de la cama (entre 10-15 centímetros) puede marcar una diferencia sustancial. Esta modificación facilita el flujo de aire a través de las vías respiratorias reduciendo el colapso de tejidos blandos durante el sueño. Dispositivos específicos como cuñas o sistemas de elevación progresiva están disponibles en el mercado español con precios que oscilan entre los 50 y 150 euros.