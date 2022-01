Comienzan las ‘igualás’ ante la Semana Santa más inestable

Arranca el nuevo año con la incógnita de si habrá o no procesiones en los días de Semana Santa. El horizonte parecía verse muy claro antes de la llegada de la última versión del coronavirus llamada variante ómicron. Una nueva etapa de la pandemia que se está haciendo agotadora para toda la sociedad mundial. Las cofradías no están exentas de esta circunstancia y se plantea una Cuaresma que, aparte de lo puramente religioso, lo único esperanzador es que será tardía y con tiempo suficiente como para que la modalidad del virus no afecta a la Semana Santa.

Este medio pudo hablar con la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez antes del mes de diciembre sobre la posibilidad de poder tener, de una vez por todas, una Semana Santa totalmente normalizada. Sánchez se mostraba a la expectativa y emplazaba a todos al mes de diciembre para hacer un análisis más próximo. Nadie podría sospechar de la llegada de la variante ómicron y el mutismo se ha ido alargando hasta la entrada del año.

Estamos en unas circunstancias, quizá, más inestables de esta tercera edición de la supuesta pesadilla cofrade. En 2020 vino el hachazo del estado de alarma que hizo desaparecer toda esperanza, en el 2021 todo hacía esperar la imposibilidad de poder sacar los pasos a las calles y esta de 2022 estamos en una normalidad expectante.

Por tanto, las hermandades, ante el estado actual de la cuestión, está llevando a cabo su programa de actos de cara a la Cuaresma. Se están prodigando las ‘igualás’ y todo prosigue por la hoja de ruta prestablecida. Pero nadie deja de mirar con el rabillo del ojo la posibilidad de un empeoramiento de la situación sanitaria de la pandemia. El estado de incertidumbre prosigue entre los cofrades y, aunque esta variante es mucho menos lesiva, el número de contagios crece sin parar. La situación podría enderezarse y todo indica a que esta sexta ola se irá con la misma rapidez con la que se ha propagado. Sin embargo, por si acaso, los pedidos de flores y los contratos de bandas siguen a la espera de una situación más clara. Por lo que pueda pasar.