Suspendido el pregón de la Semana Santa de Jerez 2021

El consejo local de la Unión de Hermandades ha suspendido el acto literario del pregón de la Semana Santa jerezana para 2021. En un escueto comunicado, se afirma que “ante la situación sanitaria que sigue azotando a nuestra sociedad y dado que las Estaciones de Penitencia a la Catedral no se llevarán a cabo del modo y manera acostumbrados, el consejo directivo de la Unión de Hermandades de Jerez ha decidido la suspensión del pregón de la Semana Santa de 2021”.

Por tanto Pablo Baena Rodríguez no pronunciará el pregón en esta edición de 2021. El pregonero ya manifestó en este medio en su día que “me pondré a disposición del consejo de cofradías y cumpiré con el encargo que se me hizo". Ahora, con esta suspensión vuelve a ser una noticia que cae como un jarro de agua fría a los cofrades en general y a Pablo Baena en particular.

El consejo adelante en el mismo comunicado que “en su lugar se está trabajando en la celebración en el Teatro Villamarta, para este mismo día (Domingo de Pasión), de un acto lírico que ensalzarán los misterios de Jesús y su Santísima Madre”.