La previa del Viernes Santo: Una jornada con categoría

Este año no se cierra la Semana Santa con la jornada del Viernes Santo. Habrá también procesiones en la jornada del Sábado Santo. Pero el Viernes Santo no pierde su categoría ni elegancia, a pesar de no tener en su nómina a la cofradía del Santo Entierro.

El Loreto

La primera en llegar al palquillo será la hermandad de Loreto. Un paso para esta cofradía con tanto paladar con la Virgen al pie de la cruz. La hermandad radica en la parroquia de San Pedro y saca cada año un cortejo de nazarenos con túnica de cola color morado. La cofradía continúa con el avance de su nuevo paso y este año saca el dorado de la talla frontal del paso por Ana Galiano. Nuevos respiraderos y faldones por el taller de José Segura. Su salida por la tarde por el barrio de San Pedro es un lugar idóneo para disfrutarla.

La Exaltación

Desde el barrio de Las Viñas llegará la hermandad de la Exaltación. Una de las hermandades de barrio con más arraigo en la ciudad. Todo el barrio se vuelca con su hermandad en esta jornada del Viernes Santo donde sale también la bellísima imagen de la Virgen de la Concepción Coronada. La hermandad está inmersa en el proyecto de nuevo palio para la Concepción y este año estrena Nuevo techo de palio por Taller de Bordados Santa Clara. Jarras laterales del paso de palio, nueva peana para la Virgen por José Luis Jiménez y unas cantoneras para la cruz del Señor por Toni García Falla.

El Cristo

Desde San Telmo, el Santísimo Cristo de la Expiración. Todo un icono de la ciudad. La hermandad del Cristo forma parte de la ciudad y está unido a la jornada del Viernes Santo junto con su Madre María Santísima del Valle. La cofradía saldrá este año desde la ermita de San Telmo a las 16 horas para pasearse por su barrio antes de acudir al centro de la ciudad. Cualquier momento es bueno para ver a esta cofradía tan jerezana. Su paso de vuelta por la Cruz Vieja es todo un clásico por la cantidad de saetas que sonarán de los vecinos del barrio.

La Soledad

Y por último cierra esta jornada la hermandad de la Soledad que sale desde la iglesia de la Victoria. La Reina de la Porvera volverá a reinar en esta jornada tan poderosa en la Semana Santa jerezana. Se trata de una de las imágenes de Nuestra Señora con más devoción en la ciudad. El misterio, es una obra incomparable de don Luis Ortega Bru con un Descendimiento impresionante. Su vuelta por la Porvera a su casa es todo un clásico de la Semana Santa.