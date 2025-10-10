Procesiones del Rosario de Montañeses y del Beaterio, la agenda cofrade del fin de semana en Jerez

La imagen de Nuestra Señora del Rosario a la que se rinde culto en el Convento de Santo Domingo.

Este fin de semana festivo continúa marcado por las celebraciones en honor de la Virgen del Rosario, cuya festividad se celebró el pasado martes. Así, habrá procesiones y triduos en las corporaciones que rinden culto a esta advocación.

Procesión de la Virgen del Rosario de Montañeses

Tras los cultos celebrados a principios de esta semana, este domingo se celebrará la procesión de Nuestra Señora del Rosario de Montañeses, a la que se rinde culto en el Convento de Santo Domingo. La procesión de alabanzas comenzará a las siete de la tarde y tendrá el siguiente itinerario: Alameda Cristina, Plaza Aladro, Rosario, Plaza de San Andrés, Antona de Dios, Bizcocheros, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Consistorio, Plaza de la Yerba, Conde Cañete del Pinar, Plaza Plateros, Tornería, Plaza Rafael Rivero y Larga. La recogida está prevista a las diez de la noche.

Besamanos de Rosario de Capataces y Costaleros

Para la jornada del domingo, la imagen de Madre de Dios del Rosario, de Capataces y Costaleros, estará en besamanos en la Parroquia de Santiago. Estará expuesta en horario de doce de la mañana a dos de la tarde y de cinco a ocho de la tarde.

Procesión de la Virgen del Rosario del Beaterio

Nuestra Señora del Rosario del colegio Beaterio saldrá este viernes en procesión desde la Catedral, templo al que fue trasladada en la jornada del pasado miércoles. Su salida será a las 18 horas, y el recorrido será: Plaza de la Encarnación, de la Rosa, Manuel María González, Plaza Monti, Pozuelos, Latorre, Consistorio, Plaza de la Yerba, Conde Cañete del Pinar, San Cristóbal, Plaza del Banco, Eguilaz, Tornería, Plaza Plateros, José Luis Díez, Sta. Isabel y Visitación. La recogida está prevista para las diez de la noche. La Banda del Nazareno de Rota acompañará a la imagen musicalmente.

Triduo del Rosario en la Yedra

Este viernes concluye el triduo que la Hermandad de la Yedra celebra cada año en honor de Nuestra Señora del Rosario. El ejercicio religioso se está desarrollando en la Capilla de la Yedra a partir de las ocho de la tarde siendo oficiado por Juan Carlos González del Cerro. Mientras, para este sábado está prevista la función solemne a partir de las ocho y media de la tarde que estará presidida por Julián Benítez García, párroco de Madre de Dios y director espiritual de la corporación de la Madrugada.

Mientras tanto, para el lunes, hay prevista en su casa de hermandad una conferencia que correrá a cargo de Fray Juan Carlos González del Cerro que llevará por título: 'El Rosario: aprender de Cristo con María'. Comenzará a las nueve de la noche.

Triduo a la Virgen de la Estrella

Este jueves ha comenzado el triduo dedicado a Nuestra Señora de la Estrella Coronada, dolorosa de la Hermandad de la Borriquita. El oficio religioso se celebrará hasta el sábado a partir de las siete y media de la tarde, siendo oficiada por Alejandro Peñalta Mohedano.

Mientras, el martes se celebrará a partir de las siete y media de la tarde la función de acción de gracias por el segundo aniversario de la coronación canónica de la dolorosa lasaliana.

Rosario vespertino en la Agrupación de Humildad

La Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, conocida como la de Barbadillo, celebra este sábado un rosario vespertino por las calles de su barrio que será presidido por su imagen dolorosa, Nuestra Señora del Rocío en sus Misterios Dolorosos. El acto piadoso se iniciará al término de la eucaristía que se celebrará a partir de las siete de la tarde en la parroquia provisonal de Nuestra Señora del Rocío.

El itinerario previsto es: Hernán Pérez Maldonado, Camino de Albadalejo, Bidasoa, Tamarilla, Nalón, Sil, Duero, Sena, Danubio, Pajares, Bulevar Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Camino de Albadalejo y Hernán Pérez Maldonado.

Ciclo de conferencias en el Cristo del Amor

La Hermandad del Amor retoma este viernes una nueva edición del Ciclo Cultural del Santísimo Cristo del Amor con diversas conferencias. En esta ocasión se ha previsto una charla que correrá a cargo de Jesús Romanov López-Alfonso, que llevará por título 'La iconografía del cristo crucificado en el arte'. Será en la casa de hermandad a partir de las nueve de la noche.

Aprovechando la ponencia se invita a los asistentes a que aporten alimentos básicos, especialmente legumbres y pastas, que irán destinados al Comedor del Salvador.

Gala en la Real Escuela a beneficio de la obra de caridad de la Soledad

La Real Escuela de Arte Ecuestre acoge este sábado un espectáculo con motivo de la gala especial de la Hispanidad cuya recaudación irá destinada a la obra de caridad habilitada por la Hermandad de la Soledad por el 225 aniversario de la hechura de la dolorosa. El precio de la entrada es de 25 euros.

Igualás

Este viernes se celebrará la 'igualá' para el paso de Nuestra Señora de las Viñas, titular de la Hermandad de la Exaltación que procesionará el próximo 1 de noviembre. Los costaleros están citados a las nueve de la noche en la casa de hermandad de la Exaltación. El capataz será Francisco José Gómez.