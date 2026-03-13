Otra genialidad de Miguel Ángel Segura: presentado el cartel de Semana Santa de El Tabanco

El artista Miguel Ángel Segura ha vuelto a sorprender un año más con el cartel de Semana Santa que cada año edita El Tabanco, un establecimiento ubicado en la plaza Rafael Rivero.

Con un estilo trasgresor y singular que le caracteriza, ha diseñado para este año un cartel que emula las publicaciones que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, con los delincuentes más buscados y su descripción. En este caso ha hecho lo mismo con algunos

Y para retratarlo ha utilizado las imágenes secundarias de algunos pasos que procesionan en Jerez como es el caso del Marquillo del Nazareno, uno de los judíos del misterio del Señor de las Penas (concretamente el Bizco) o uno de los sayones del Prendimiento ('Chupaceite'), entre otros,y que, de algún modo fueron partícipes en distintos momentos de la Pasión.

Cartel de Semana Santa de El Tabanco, 2026.

El cartel se presentó en la noche del jueves en este establecimiento y contó con la participación del cofrade Antonio Padillo, cofrade y policía nacional ya jubilado.

Este cartel se suma al presentado días atrás por la Hermandad del Transporte donde se retrató a Madre de Dios de la Misericordia utilizando 5.000 alfileres de cabeza negra.