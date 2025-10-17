La Hermandad de la Estrella tendrá un nuevo estandarte y faldones para su misterio

El misterio de Cristo Rey, de la Hermandad de la Estrella, el pasado Domingo de Ramos.

La Hermandad de la Estrella aprobó en un cabildo extraordinario celebrado días atrás el encargo de unos nuevos faldones para el paso de misterio de Cristo Rey y un nuevo estandarte de la corporación lasaliana. Además, se decidió también, aunque en un cabildo ordinario, que tanto el besapiés a Cristo Rey como el besamanos a Nuestra Señora de la Estrella se continúen celebrando durante la Cuaresma, aunque se realice también una veneración con motivo de su festividad en noviembre.

El proyecto de nuevo faldones para el misterio del Señor es consecuencia de la reestructuración que ya se ha iniciado. Tal y como se acordó meses atrás, las andas contarán con unas dimensiones algo más reducidas respecto a las actuales, de ahí que sea necesario unas nuevas caídas.

Los trabajos de remodelación del paso ya se han iniciado por parte del taller onubense Artesanía Religiosa & Dorado Restauración, dirigido por Daniel Sánchez Vázquez. Para ello, ya se está ejecutando la nueva mesa, que se estrenará en la próxima Semana Santa, y la reducción de las dimensiones de la canastilla y de los respiraderos, además de proceder a la restauración y mejora de sus elementos.

Recreación de los nuevos faldones del misterio de Cristo Rey.

Así, en paralelo a esta intervención, se han encargado los nuevos faldones, que serán realizados por Jesús Rosado. Estos llevarán los bordados de los paños utilizados hasta ahora, aunque serán enriquecidos. Se estima que estos trabajos puedan estar completados para la Semana Santa de 2027.

Recreación del nuevo guión de la Hermandad de la Estrella.

No obstante, este no es el único trabajo que la cofradía del Domingo de Ramos le ha encargado a Jesús Rosado. Este realizará también el nuevo estandarte de la cofradía, que se prevé que esté listo para la festividad de la Inmaculada del año próximo.