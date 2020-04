El inicio de ocho días para padecer

La semana de Pasión es en la liturgia de la Iglesia un tiempo fundamental, el misterio central de la fe cristiana. Su importancia para el creyente estriba en la salvaguarda de la plenitud de su fe gracias a un tiempo litúrgico que culmina con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés.

No es la Semana de Pasión, Santa o Mayor para como la entiende el cofrade, que como cristiano no rehusa a este principio que marca la Iglesia. La ausencia de la expresión cofrade en las calles, las procesiones, desinfla la voluntad del cofrade y lo hunde en la semana del padecimiento.

Lo normal, si no lloviera, es que les contáramos que Salvación, Mortaja, Entrega y Misión, habrían calentado las vísperas de este Domingo de Ramos, llenando las calles de gente de acá para allá inquieta por oír los primeros tambores, los primeros ‘a esta es’, nazarenos, las primera marchas ... Nada de eso sucedió.

Amén de la visita del obispo a algunas sedes para realizar una singular y contestada estación de penitencia, así como de vídeos nostálgicos colgados en las redes sociales por las hermandades del día y de innumerables mensajes más o menos alentadores, la jornada fue silente en la ciudad -como es habitual desde hace dos semanas-, con mal tiempo entre nublado y lluvioso; con frío acompañado de fuerte viento.

En pocas palabras ayer hubiera sido un día de grandes dudas en las cofradías sobre si echarse o no a la calle. Al menos nos quedamos con el consuelo que el día no estaba para nada excepto estar en casa. Habría sido el último Sábado de Pasión con tanta hermandad ya que para el 2021 deberán pasar a la Semana Santa Salvación, Misión, Bondad y Misericordia -cuya salida se establece en el Jueves de Pasión-, y posiblemente La Mortaja si finalmente la hermandad se decide a dar el paso. O sea que el año próximo el sábado de vísperas se podría quedar solo con La Entrega.

Este nuevo cuadro no es más que lo que se pretendía desde el obispado, que la jornada no siguiera siendo el cajón de espera para dar el salto. Así las cosas hoy llegamos al Domingo de Ramos más triste, más desolado y más cargado de sufrimiento cofrade; de añoranzas, de melancolías y nostalgias, de echar de menos muchas cosas y, sobre todo, de no poder renovar la ancestral vocación cofrade jerezana.