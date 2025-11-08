Jesús Caro opta a un tercer mandato al frente de La Paz de Fátima

Los hermanos de la Hermandad de La Paz de Fátima están convocados el próximo día 21 a un cabildo de elecciones donde se elegirá a la nueva junta de gobierno que dirigirá a la corporación del Lunes Santo los próximos cuatro años.

La única candidatura presentada es la del actual hermano mayor, Jesús Caro Barea, que optará a un tercer mandato al frente de esta cofradía radicada en la Parroquia de Fátima. Para ello, ha tenido que recibir la 'dispensa' de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías dado que la normativa diocesana establece una limitación de mandatos en un mismo puesto —un máximo de dos mandatos—. No obstante, se contempla la posibilidad de optar a una reelección en el caso de que así "lo considere oportuno" el cabildo de hermanos y cuente con la "autorización previa" del obispo de Jerez, José Rico Pavés.

Jesús Caro es hermano mayor de la Paz de Fátima desde abril de 2016 y fue reelegido en 2021. No obstante, ahora aspira a un tercer mandato tras haber recibido el beneplácito de los hermanos en un cabildo celebrado a finales del pasado mes de junio y posterior ratificación por parte de Bertemati.

El cabildo de elecciones se celebrará mediante el sistema de votación cerrada en la Parroquia de Fátima. Para ello, los hermanos están citados en primera convocatoria a las ocho menos cuarto de la tarde y media hora más tarde en segunda convocatoria.