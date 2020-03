Los palcos de la carrera oficial seguirán montados en el centro de la ciudad

Muchos jerezanos se preguntan cuánto tiempo estarán montados los palcos de la carrera oficial. Muy posiblemente seguirán siendo testigos de una ciudad sin apenas movimiento hasta que finalice esta crisis de la epidemia y se vuelva a la normalidad. El grueso del personal de infraestructura dependiente del Ayuntamiento no está trabajando como consecuencia del confinamiento de todos los ciudadanos y será imposible poder ver a los operarios retirarlos hasta el final de la crisis. Unos palcos que este año no se completarán con sus correspondientes sillas y que no verán pasar a las procesiones de las distintas hermandades y cofradías en los días de Semana Santa.