Pedro Pérez pronunciará este viernes 13 de marzo la XXXVII Exaltación de la Saeta

La iglesia de San Mateo acoge este viernes 13 de marzo a partir de las 20.30 horas la XXXVII Exaltación de la Saeta de la Peña Buena Gente, una edición que contará este año como protagonista con el jerezano Pedro Pérez Rodríguez.

Pedro Pérez, abogado de profesión, es una persona muy vinculada al ámbito cofrade en nuestra ciudad. Actualmente hermano mayor de las Tres Caídas, y con anterioridad ha desempeñado labores como presidente de la Unión de Hermandades de Jerez. Además, es socio de la Peña Buena Gente.

La exaltación, que estará dedicada este año al pueblo gitano, contará con la ilustración musical de la Banda de Cornetas y Tambores de Caridad y con el cante de los saeteros Dolores Agujetas, Manuel Monje y Juan Lara.

La presentación correrá cargo de Ángel Rodríguez Aguilocho, pregonero de la Semana Santa de Jerez en 2019, y pregonero de la Hermandad del Rocío en 2016.

Concurso de Saetas

Por otro lado, la Peña Buena Gente ha presentado también la XLVII edición del Concurso Nacional de Saetas, una edición que ha sido dedicada a la figura del cantaor jerezano Rafael Ramos Antúñez 'Niño Gloria'.

La entidad ha hecho un esfuerzo importante en este 2026, tratando así de reforzar el concurso a nivel económico. Para ello ha aumentado considerablemente la cuantía de los premios, especialmente en lo que atañe al primer premio, que pasa de los 2.000 euros con los que contaba el pasado año, a 10.000 euros.

El segundo premio se mantendrá en los 1.300 euros de la pasada edición, al igual que los cuatro accésits, valorados en 800 euros, y el Premio a la Mejor Saeta Joven, 500 euros. En cambio, en esta edición desaparece el premio especial a la Mejor Saeta por seguiriyas Manuel Torre.

Los interesados en participar en esta edición deberán inscribirse antes del miércoles 18 de marzo en el correo pfbuenagente@gmail.com o llamando a los teléfonos 670360098 o 685191560.

La fase selectiva será el viernes 20 y el sábado 21 de marzo en la sede de la peña, mientras que la gran final está fijada para el 28 de marzo en el Auditorio de Cajasol.