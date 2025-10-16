Respaldo mayoritario de las cofradías a la Unión de Hermandades

Las cuentas de la Unión de Hermandades se quedarán tal y como se aprobaron hace más de dos meses. Los hermanos mayores se reunieron en la noche de este miércoles en un pleno con carácter extraordinario donde se decidió que no era necesaria una nueva votación, tal y como pedían algunas cofradías, puesto que estas ya contaban con el visto bueno de este órgano.

El pleno se presentaba a priori como lo más parecido a una moción de confianza a la actual permanente presidida por José Manuel García Cordero dado que la petición de esta reunión por parte de un grupo de hermanos mayores estaba basada en el informe de la auditoría económica que había realizado el Obispado de Jerez de los años 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. Sin embargo, el resultado de la reunión corrobora que la actual permanente continúa teniendo el apoyo mayoritario del pleno de hermanos mayores, por lo que podrá concluir su actual mandato —el proceso electoral se iniciará tras la próxima Semana Santa—.

El único punto del orden del día del pleno extraordinario se centraba en las “aclaraciones” a la auditoría que realizó el Obispado realizó de las cuentas de la Unión de Hermandades de los tres ejercicios anteriores y que ya se leyó en el pleno celebrado a principios de julio. En él se incluía también la posibilidad de que se debatiera también si era necesario votar de nuevo las cuentas correspondientes al ejercicio 2024-2025 y la memoria económica de la Magna Mariana celebrada el pasado 19 de octubre, cuestión que finalmente se decidió que no era necesaria.

Al pleno acudió el delegado diocesano para asuntos jurídicos de las hermandades, Juan Azcárate, para que respondiera a las preguntas que quisieran hacer los representantes de las cofradías sobre la auditoría que el Obispado realizó sobre las cuentas. El grupo proponente lo había solicitado al considerar que había aspectos que no se habían entendido cuando se leyó en el anterior pleno. Según apuntaron fuentes consultadas por este periódico, el representante del Obispado ratificó que las irregularidades detectadas ya estaban solventadas en las cuentas de 2024/2025 y dio cuenta de los pasos seguidos para ello.

La génesis del pleno celebrado en la noche del miércoles empezó a fraguarse tras el celebrado el 3 de julio donde se leyó la auditoría realizada por el Obispado y se aprobaron las correspondientes al ejercicio 2024-2025. En siguientes semanas se produjo una reunión entre el vicario general de la Diócesis, Roberto Romero, miembros de la permanente de la Unión de Hermandades y un grupo de hermanos mayores. Días más tarde, el órgano rector de las cofradías recibió una petición firmada por 19 hermanos mayores donde solicitaban un pleno de hermanos mayores para que se le diera cuenta de esta reunión y, además, debatir si se debían revocar los acuerdos por los que se aprobaron las cuentas.

Esta fue de la primera de varias solicitudes que este grupo, donde el número de firmas varió hasta la última que estaba suscrita por 18 hermandades. En un principio, se rechazó la solicitud por errores formales en la propuesta, pero finalmente se aceptó la celebración del pleno por parte de la Unión de Hermandades. Inicialmente se planteó en incluirla como orden del día en el pleno ordinario de apertura de curso, que se ha convocado precisamente para este jueves, pero finalmente, y por decisión del Obispado, se fijó que se hiciera en uno monográfico.

En un principio, la Unión de Hermandades planteó que en la reunión celebrada en la noche de este miércoles participara un abogado experto en Derecho Canónico para que explicara los pasos y las decisiones adoptadas por la Unión de Hermandades, pero la solicitud no fue aceptada por Bertemati. En el pleno sí estuvieron presentes tanto el asistente eclesiástico de la Unión de Hermandades, Juan Antonio Vital, como el delegado diocesano para asuntos jurídicos de hermandades y cofradías.