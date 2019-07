El párroco de Santiago mediará en el cese de Juan Montero

El lío cofrade del verano ya está servido. Todo viene motivado como consecuencia de la procesión extraordinaria que la hermandad del Prendimiento organizó con motivo de los 125 años del restablecimiento de sus Reglas. El Señor cumplimentó en distintos puntos el saludo con las imágenes de la Virgen de los Remedios y la Soledad a su paso por sus templos cuando, según se desprende de un comunicado hecho público por José Lázaro Álvarez Chacón, hermano mayor de la cofradía, la junta comunicó a ambos capataces “de la imposibilidad de subir los pasos en las aceras a la hora de realizar los saludos”. Esta advertencia fue reiterada, según este mismo comunicado, por varios miembros de junta. Sin embargo, Juan Montero Suárez, capataz del misterio, decide subir el paso a la acera “pese a las advertencias”.

Por tanto, Álvarez Chacón manifiesta que “esta Junta de Gobierno ni puede ni debe tolerar estas actitudes, toda vez que no es la primera vez que este hermano desacata las indicaciones de la dirección de cofradía y del diputado mayor de gobierno, máximo responsable de la Hermandad en la calle”.

Mediación

Así las cosas, a la junta de gobierno de la cofradía del Miércoles Santo no le tembló el pulso y comunicó mediante llamada telefónica a Juan Montero que había sido cesado de sus funciones como capataz. Montero, en declaraciones a este medio, ha querido ser cauto y discreto. “Primero debo de recibir la comunicación por escrito. Aún, oficialmente, no se me ha comunicado nada”, declara.

Sin embargo, desde esta redacción cofrade se ha podido saber que, por un lado, el capataz llevará todo este contencioso a la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías por un defecto de forma que tiene su origen en el orden del día de la reunión de junta en la que no estaba dispuesta la posible destitución del capataz.

Por otro lado, también se ha podido saber que el párroco de Santiago y director espiritual de la hermandad, Diego Moreno, ya está intentando mediar para llegar a un acuerdo entre el capataz del paso del Señor y la junta de gobierno. Un acuerdo que podría ser un paso atrás de la junta de gobierno o un procedimiento para que el cese no sea tan traumático y tan 'en caliente' como se ha llevado a cabo.

Por si no fuese poco, también un grupo de hermanos ha querido hacer una recogida de firmas para mañana en la puerta de la iglesia tras la misa de 20,30 horas en apoyo al capataz y “como muestra de repulsa y rechazo sobre la decisión tomada por la junta de gobierno, sobre el cese”.