“Queremos trabajar por y para las cofradías de Jerez”

—¿Cuál ha sido la motivación principal para querer presentarse a presidente del consejo?

—Doy el paso porque creo que puedo aportar a la Unión de Hermandades ese valor añadido de la superación y dedicación al trabajo, para el bien común de las hermandades, caminando además todos unidos hacia el objetivo de fomentar y promover el culto público a Cristo y la Santísima la Virgen María, tanto en nuestra ciudad, como asimismo fuera de ella. Éste creo que debe ser siempre nuestro apostolado como cristianos y nuestra guía como cofrades dentro de la Unión de Hermandades, especialmente en los dirigentes del consejo.

—¿Cuáles son los puntales fundamentales del programa que llevará a cabo en la Unión de Hermandades si sale elegido presidente?

—Tenemos un proyecto basado en catorce puntos, en catorce líneas de acción. Es un proyecto realista y ejecutable, como igualmente estudiado para el momento difícil que están atravesando nuestras hermandades. Proyecto en el que llevamos más de un año trabajando, ya que todo estaba preparado para las elecciones en julio de 2020. Todo será presentado próximamente de modo amplio ante los hermanos mayores y medios de comunicación.

—Estamos en un momento muy crítico desde el punto de vista económico como consecuencia de la pandemia ¿cuáles van a ser las líneas principales de su labor con un horizonte tan complicado en cuanto a la economía?

—Teniendo en cuenta varios factores, puedo exponer sobre este asunto que he dejado de ser hermano mayor hace tan solo un año, y actualmente soy asesor de la hermana mayor del Cristo y de su junta de gobierno, por lo que me puedo hacer una idea bastante cercana del estado económico por el que están pasando todas las hermandades en los momentos que nos ha tocado vivir. Por otro lado, participé en la redacción del borrador del régimen Interno de la Unión de Hermandades y dejé el pleno de hermanos mayores hace relativamente poco tiempo, por lo que tengo claro los compromisos y gastos que debe hacer frente el consejo. Por estos motivos, todo el departamento económico de mi equipo ha podido desarrollar un trabajo de campaña en este asunto bastante concienzudo, y llevamos un año ya trabajando e intentando valorar las mejores opciones de ingresos posibles para las hermandades, teniendo previsto convenios con distintas entidades, como así mismo, otras muchas acciones que se plantearán para de esta forma ayudar en esta difícil tesitura de problemas económicos tan complicados para todas nuestras hermandades.

—La carrera oficial es un tema fundamental en unas elecciones en el consejo ¿Tiene previsto algún cambio?

—En nuestro proyecto no llevamos contemplado el cambio o modificación de la carrera oficial. Yo pertenecí a la comisión que estudió el último cambio de carrera oficial hace tan solo unos años en el consejo actual, pero como todos sabemos no se llevó a cabo. Como he dicho anteriormente no lo llevo contemplado, pero el consejo y su presidente deben saber que están al servicio de los hermanos mayores, quedando todo en manos de ellos que son los que realmente deciden y mandan, por tanto habrá que hacer siempre lo que ellos decidan.

—¿Qué puede aportar a las cofradías de la ciudad el proyecto suyo y su equipo de colaboradores?

—El nuestro es un proyecto actual, moderno, potente, ajustado a un modelo de gestión técnico que motivará la actualización, adaptación y dinamización del consejo según los tiempos que corren. El equipo está compuesto por un grupo heterogéneo en edades y pertenencia a hermandades, cuyos miembros son excelentes profesionales, cada cual en su sector, y en pleno ejercicio además. Un equipo con mucho empuje, con alta preparación técnica, muy formados además cristiana y cofradieramente y con muchísima ilusión. Todos han hecho piña y se muestran unidos por un fin común, un grupo de personas cristianas comprometidas, cofrades de convicción y devoción, con una gran fuerza y deseos por trabajar abnegadamente por y para las hermandades de Jerez, ofreciendo su tiempo y experiencia en intentar engrandecer más aún si cabe nuestra querida Semana Santa. Estoy muy contento con la cohesión y el perfil de este grupo de entusiastas cofrades que darán el todo por el todo por nuestra Semana Mayor.

—¿Pintura o fotografía para el cartel?

—Lo importante no es si pintura, fotografía u otra expresión gráfica de difusión. Lo realmente importante es que consiga trasmitir y plasmar la identidad y la envergadura de nuestra Semana Mayor y que se capte en el cartel para el mundo entero la gran profundidad y por tanto la universalidad de la Semana Santa existente en nuestra ciudad.

—¿Apuestas más por la calidad literaria o por una experiencia ya vivida para escoger al pregonero?

—Una no descarta la otra. La designación del pregonero de la Semana Santa de Jerez tiene que producirse pensando en la mejor persona para llevar a los jerezanos y a todos aquellos que escuchen y vivan el pregón al anuncio de esa gran Semana Santa de la que disfrutamos y vivimos en nuestra ciudad, y que sea capaz de hacernos soñar con la llegada de una tradicional conmemoración inminente, pero a la vez que nos introduzca en ese momento cumbre de la Pasión del Señor, que la sufrió para redimirnos a todos. Además, si es una persona con calidad literaria mucho mejor, y si tiene experiencias anteriores al pregón pues aún mejor. Pero creo que estas dos cualidades tampoco deben ser excluyentes ni condicionantes.

—¿Las imágenes de las nuevas cofradías presidirán algún Vía Crucis?

Lo verdaderamente esencial de esta celebración es que se trata de un acto de culto que, como tal, se celebrará a mayor Gloria de Dios. Estamos convencidos que cualquier hermandad a la cual se le confíe, lo realizará teniendo en cuenta estas premisas. Como todas las cuestiones importantes que pueda decidir este posible y futuro consejo, invocaremos al Espíritu Santo para que nos inunde con su Gracia, en el momento de tomar la decisión más acertada. Por tanto, todas las Imágenes de nuestras cofradías podrán presidir el Vía Crucis, sin distinción de nuevas y menos nuevas porque esa división o segmentación no me gusta. Lo que sí es evidente es que tendremos presente las que aún no hayan presidido el santo Vía Crucis.