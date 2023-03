Así fue el primer Viernes de marzo

El primer viernes de marzo viene marcado en el calendario con una muesca que marca la tradición de la visita a Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas en el santuario diocesano de San Lucas. Tradición y fe. Devoción y favor cumplido son razones que se dan la mano y que se fraguan en esta jornada, generalmente cuaresmal, donde la luz de Cristo brilla desde el altar mayor del histórico templo de San Lucas. En los tuétanos de la ciudad. No hay mejor marco que esta zona intramuros donde Jerez se reencuentra con el Señor que cae por tercera vez.

El Señor caído en el altar mientras que María Santísima de los Dolores en una sacra conversación con san Juan y María Magdalena. Con ráfagas que dibujaban las antiguas estampas de las cofradías en el siglo XIX, muy en el aire de la conocida hermandad del Sol de Sevilla. A los pies del Señor, un río de devoción y cientos de miradas que se centraban en su rostro. Jerez y el Señor. Una fórmula devocional indivisible. Un año más, San Lucas fue un continuo caminar de devotos. Aún se recuerda aquel primer viernes de marzo del año 2020 cuando no había mascarillas y su hermano mayor, Feliciano Pérez de Azpillaga, no sabía muy bien lo que se avecinaba. Se decidía no acercarse a la imagen y se prohibió besarla para evitar contagios de un virus que nos decían que llegaba a España sin calibrar todavía que la grave pandemia marcaría un antes y un después. Todo cambia y en cierta manera todos hemos cambiado. A excepción del rostro del Señor que se entrega en esa caída santa por todo el género humano. Podrán venir pandemias, pero nunca podrán con la fuerza expresiva de esta imagen tan ligada a la ciudad y al fervor de sus habitantes.

Cristo de la Esperanza

A pocos metros se encontraba el Santísimo Cristo de la Esperanza, titular de la hermandad de la Vera Cruz. En San Juan de los Caballeros. Un acto solemne de veneración clásico donde los haya. El valioso crucificado en la nace central de San Juan, escoltados por unas piñas de claveles rojos sangre de toro. Con sus blandones con cera verde alumbrando a la sagrada imagen. El próximo domingo será la Señora de las Lágrimas la que estará expuesta a sus devotos. Ya ataviada de negro con bordados muy decimonónicos.

Señor Cautivo

En el convento de Santa María de Gracia, conocido como el cenobio de Santa Rita, Nuestro Padre Jesús Cautivo expuesto a sus cientos de devotos. Una imagen de Antonio Eslava Rubio que con el paso de los años ha ido tomando rumbo y primeros puestos en la lista de imágenes con gran arraigo y devoción. El Señor vestía una túnica inspirada en el estilo bizantino y con escapulario pendido en el pecho. Al fondo, el calvario con el Santísimo Cristo del Amor, San Juan y Nuestra Señora de los Remedios. Un lugar donde habita la oración cada día del año y un altar que invita a rezar a todos lo que pasaron por el convento en la jornada de este primer viernes de marzo.

Nazareno del Amparo

Y en el próximo convento de las Hermanas de la Cruz, el Señor del Amparo en una estampa preciosa. Tanto el Señor como María Santísima del Consuelo desean volver con su barrio del Pelirón. Pasan los meses y la espera se hace larga. Mientras llegue ese momento, a la espera de continuar con la segunda piedra colocada en un terreno en el barrio donde nació, las sagradas imágenes recibieron a muchos devotos en esta función de veneración. Muchos llegados desde el barrio. Jóvenes cofrades que volverán este año a hacer su estación de penitencia desde la parroquia de Las Viñas. Para no olvidar a los suyos y para recordar de que más pronto que tarde, las cosas quedaran en su sitio.