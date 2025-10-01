La Hermandad de la Candelaria ratifica a sus capataces para la Semana Santa de 2026

El paso del Señor de la Candelaria, durante su salida el pasado Lunes Santo.

La Hermandad de la Candelaria ha dado a conocer los nombramientos de sus cargos de confianza para la Semana Santa de 2026. Entre ellos, ha decidido ratificar a los capataces que ya dirigieron sus pasos en su salida procesional del pasado Lunes Santo.

De este modo, al frente del paso del Señor de las Misericordias continuará José Manuel Pérez Rodríguez. Mientras, dirigiendo el palio de la Señora de la Candelaria irá Francisco Javier Pérez Rodríguez. Ambos fueron elegidos para esta responsabilidad en la Semana Santa de 2025 y repetirán en la del año próximo.

Además, en el cabildo de oficial de la corporación radicada en la Parroquia de Santa Ana se aprobó, además, la designación de Daniel Merchán Varela como director de cofradías. El vestidor de la hermandad será Alberto Carlos Zarzuela Jiménez y el adjunto a delegación de comunicaciones y juventud, Rafael García González.

Mientras, como camareras serán Esther Sariñena Carrasco (Santísimo Sacramento del Altar), Estefanía Nova Suano (Nuestro Padre Jesús de las Misericordias y Santa Mujer Verónica) y Ana Belén Reyes Caro (María Santísima de la Candelaria).