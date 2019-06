María José Segura toma respiro bajo la sombra de un pino. No es una frase recurrente. Fue así. A su lado estaba su amiga Lola Bernabé. Los cayados sobre la arena mientras observaban cómo Ana Rey cantaba por bulerías. “Siempre he venido al Rocío con Carrión de los Céspedes. Andando. Pero este año me dijeron que dejara la raya y viniera con Jerez por el Coto. Y aquí estoy”, sostiene María José. Cuando acabe el Rocío, volverá a su trabajo. Es diseñadora de trajes ‘de jaraneo flameca’. Pero también es sastra del Palacio Real, en Madrid. Les queda un largo camino. Pero María José no se asusta porque lleva andando hasta la aldea desde los 17 años. Sus amigas se estrenan. Ya conocerán los secretos del camino. Segura, sin embargo, sabría hacerle un traje a tanta belleza natural. Porque el Coto parece estar cosido con hilo de oro muy real.