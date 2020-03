El consejo local baraja la posibilidad de agotar la legislatura

El consejo local de la Unión de Hermandades se plantea seriamente proseguir un año más al frente del órgano con sede en Curtidores. Se trataría de una iniciativa que ya baraja el equipo de consejeros con su presidente Dionisio Díaz con el fin de no dejar al próximo equipo que llegara la gran cantidad de problemas que tendrán que dar solución como consecuencia de las suspensiones de los cortejos penitenciales en Semana Santa.

El problema fundamental al que se enfrenta la Unión de Hermandades a partir de ahora será la grave crisis económica que las consecuencias de la suspensión va a traer a las hermandades en general y al ente que las aglutina en particular.

El primer problema que ya tiene que gestionar este consejo es el problema de las sillas. Aunque este consejo no tomará una decisión hasta no poder reunir al pleno de hermanos mayores y consensuar una salida, sobre el horizonte se observan tres posibles iniciativas que ya ayer se publicaban en este medio. Por un lado la devolución al abonado de los palcos y sillas del importe por el servicio de reserva del palco, por otro un escenario que casi nadie contempla que es el no hacer frente a la devolución, y, como tercera vía, ofrecer como reserva del palco para el año 2021 el importe efectuado por el abonado. Sería un servicio que ya estaría reintegrado y aportaría cierta liquidez a las arcas del consejo. En cualquier caso, si un abonado quiere recibir la devolución, podría tener derecho con la contraprestación de que perdería el palco en la ubicación donde lo conserve.

Además, el consejo también tendrá que hacer frente al pago del préstamo adquirido por la compra de las sillas el pasado año. Un pago que asciende a 36.000 euros al año. Además, ya ha habido algunas actividades propias del consejo que al estar presupuestado se ha llevado a cabo. Ponemos por ejemplo el cartel anunciador y otros gastos derivados. Unas partidas que ahora no van a tener el respaldo de lo que estaba previsto recaudar.

El horizonte no es muy gratificando para el presidente y su equipo de consejeros. Sin embargo, de llegar a un acuerdo en firme en el pleno de la solución de los palcos, el consejo podría seguir un año más. Un plazo que no se considera de prórroga al ser mandatos de cinco años los estipulados en las normas diocesanas. El actual consejo lleva cuatro al frente de la gestión.