El 40% de los jóvenes dice haber sufrido violencia física en la infancia y el 28% sexual

Un 48,1% de los adultos jóvenes de entre 18 y 30 años en España asegura haber sufrido violencia psicológica principalmente por parte de sus padres y un 40% violencia física cuando eran niños; pero además un 28,9% reconoce haber sufrido violencia sexual, que en algunos casos ha seguido en la etapa adulta.

Son datos de la macroencuesta Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia, presentada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia, elaborada por Sigma Dos con más de 9.000 respuestas de adultos de entre 18 y 30 años en relación a si sufrieron episodios violentos en su infancia.

Respecto a la violencia digital, manifiesta haberla sufrido un 24,9% y un 25,7% en el ámbito de la pareja.

Las personas que más sufren cualquier tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia son las niñas, los jóvenes LGTBIQ+, los menores migrantes, los que tienen un nivel de estudios inferior a los universitarios o con algún grado de discapacidad, ha explicado la ministra, Sira Rego.

"Si casi la mitad de la población dice haber sufrido violencia significa que hay una herida colectiva y la respuesta debe ser política", ha aseverado Rego, quien ha destacado que será decisiva la ampliación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi) que prepara su ministerio.

Violencia psicológica

La violencia psicológica es la que mayor prevalencia presenta: un 48,1% de las personas encuestadas la ha sufrido, el 13,4% de manera recurrente o habitual, la mayoría por parte de sus padres.

El 22,5% de las víctimas de este tipo de violencia ha continuado sufriéndola en la edad adulta.

Violencia física

La ha sufrido el 40,5% y también son los progenitores los principales perpetradores, seguidos de compañeros y del entorno familiar y escolar; un 7,3% de forma recurrente.

Es más frecuente entre los hombres (46%) que entre las mujeres (34,8%).

Violencia sexual

Un 28,9% de las personas encuestadas asegura haber sufrido violencia sexual y una de cada diez ha continuado sufriéndola en la edad adulta.

La han sufrido más las mujeres (33,6%) que los hombres (24,4%) y un 5,3% de la población de manera recurrente.

Los agresores son las parejas (32,3%), desconocidos adultos (25,6%) y amigos/as (21%).

Violencia digital

Los datos constatan que la violencia digital es una realidad en aumento. Manifiesta haberla sufrido un 24,9% de las personas entrevistadas y que ha continuado padeciendo durante su etapa adulta una de cada diez, un 4,2% de forma habitual.

Los principales agresores son las parejas (27,9%), desconocidos adultos (26,3%) y menores de edad (23,9%).

Violencia en el ámbito de la pareja

Según el estudio, han sufrido violencia en el ámbito de la pareja un 25,7%, con una repetición del 13,3% en la edad adulta.

Declara haberla sufrido el 48,3% de quienes han tenido al menos una relación afectivo-sexual durante la adolescencia, más las mujeres (51,5%) que los hombres (44,9%).

Violencia por negligencia

La prevalencia es del 24,4% y un 10,8% menciona que ha continuado sufriéndola tras la mayoría de edad.