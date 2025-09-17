El 78% de las madres españolas se sienten sobrecargadas mentalmente, 10 puntos por encima de la media europea

El 78% de las madres españolas declaran sentirse mentalmente sobrecargadas, en comparación con el 67% de media que afirma enfrentarse a esta situación en Europa, según revela una encuesta europea realizada por la ONG internacional Make Mothers Matter (MMM), con la colaboración de Kantar.

El estudio El estado de la maternidad en Europa 2024 se basa en las experiencias de 9.600 madres de Bélgica, Chequia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia y el Reino Unido. Según muestra, a pesar de los avances en conciliación, transparencia salarial y cuidados, persisten importantes brechas que derivan en un grave sufrimiento para las madres.

El caso de España es especialmente preocupante, pues el 57% de las encuestadas manifiesta problemas de salud mental, frente al 50% de Europa, además de experimentar los niveles más altos de ansiedad y agotamiento mental.

Preguntadas sobre si habían sufrido distintos problemas de salud mental en el último año, el 42% aseguraba haber padecido ansiedad (32% de media en la Unión Europea), el 20% decía haber tenido depresión (16% en Europa), el 21% manifestó burnout (18% en Europa) y el 17% de las madres con hijos menores de un año afirmaba haber pasado depresión posparto (10% en Europa).

Según el estudio, detrás de este malestar se encuentran múltiples factores relacionados con la carga de tareas domésticas o la flexibilidad laboral. De hecho, apunta que las madres españolas siguen asumiendo hasta el 64% de las tareas domésticas, independientemente de cual sea su situación laboral.

Además, sólo el 53% de encuestadas siente que su rol como madre es reconocido por la sociedad, por debajo del 59% a nivel europeo. "Cuando las madres quedan excluidas de nuestros sistemas, cuando su labor de cuidados es ignorada, no se apoya ni se comparte, toda la sociedad paga el precio", ha aseverado la directora ejecutiva de MMM, Afaf Abounouadar.

En este punto, la encuesta recoge la necesidad de avances en políticas sociales, con un 56% de madres satisfechas con las prestaciones recibidas durante el permiso de maternidad (mismo porcentaje en Europa), un 63% de acuerdo con la duración de dicho permiso (63% en Europa) y un 36% que no amamantaron debido a dificultades con la lactancia (32% en Europa).

Situación laboral tras el nacimiento

Tras el nacimiento del primer hijo, la proporción de madres en España que trabaja a tiempo completo desciende del 79 al 52%. Además, aunque sólo el 6% abandona por completo el mercado laboral, las que permanecen, según valoran las autoras del estudio, se enfrentan a un momento complejo por la ausencia de medidas que tengan en cuenta los ajustes emocionales y físicos, así como por la responsabilidad adicional que implica la maternidad por la ausencia de políticas adecuadas.

Las madres demandan flexibilidad en el lugar de trabajo mientras que muchos entornos de trabajo siguen siendo rígidos. De hecho, el 30% de las que cambiaron su situación laboral lo hicieron para pasar más tiempo con sus hijos.

En este sentido, el 66% de las madres desearían disponer de un horario laboral ajustado al regresar al trabajo; el 54%, contar con asistencia económica para el cuidado de los hijos, el 52%, tener la posibilidad de teletrabajar más; el 48%, contar con una guardería en el lugar de trabajo; y el 40%, poder reincorporarse de forma gradual.

La voz de las madres en el Parlamento Europeo

El informe completo será presentado en el Parlamento Europeo el próximo 22 de septiembre en una sesión en la que se pretenden visibilizar cuestiones como la necesidad de una revalorización de la maternidad, una mayor inversión en el apoyo a la salud mental materna, un reparto equitativo del trabajo doméstico no remunerado y una adaptación del mundo laboral a las realidades de las responsabilidades familiares y de cuidado.

En el acto participará representando a España la psiquiatra Ibone Olza, directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. "Esta encuesta es muy importante porque refleja que las madres están al límite: cansadas, sobrecargadas, asumiendo casi toda la carga mental de los cuidados de los hijos e hijas, sintiéndose poco valoradas, asumiendo como un esfuerzo personal la conciliación, que en realidad se resume en su sobreesfuerzo. La sociedad europea está fallando a las madres, no les ofrece ni el apoyo ni el reconocimiento que necesitan para criar", ha explicado Olza.

La psiquiatra ha destacado que el estudio pone en evidencia que muchas madres sobrepasadas ni siquiera llegan a pedir ayuda profesional, bien por vergüenza o por falta de recursos, lo que provoca un infradiagnóstico y, además, que los datos en el contexto español estén muy por debajo de la realidad.

Olza ha recordado que la atención sanitaria en los cuidados relacionados con la salud mental perinatal es prácticamente inexistente en España, por lo que ha urgido a avanzar hacia un sistema que valore el cuidado como algo vital para la estabilidad y el bienestar social, compartiendo la responsabilidad colectiva de criar a los hijos.