España sigue en la lista negra de Alemania

Los alemanes podrán decidir a partir del 15 de junio si quieren pasar sus vacaciones en el extranjero tras anunciar su Gobierno la retirada para una serie de países de la recomendación de no viajar, aunque en el caso de España, destino turístico preferencial, todavía habrá que esperar.

La advertencia global de no viajar, vigente desde mediados de marzo, quedará levantada este mes para todos los socios comunitarios a excepción de España, así como para el Reino Unido y para tres de los cuatro asociados al espacio Schengen, en este caso Islandia, Suiza y Liechtenstein, a falta de Noruega.

"España y Noruega permitirán el ingreso de turistas previsiblemente algo más tarde, y una vez tomen la decisión, la aplicaremos de inmediato", precisó el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas. La decisión ha sido tomada tras "intensas consultas con los socios europeos" y de acuerdo con la "evolución positiva" observada en lo que respecta a la contención de la pandemia, subrayó.

Estaba previsto que el anuncio se produjera ya la semana pasada, donde el tema había figurado hasta último momento en la agenda del Consejo de Ministros.

No obstante, la decisión quedó aplazada una semana por las críticas de la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, partido hermanado a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller alemana, Angela Merkel. El jefe del Gobierno de Baviera y presidente de la CSU, Markus Söder, había acusado al ministro de Exteriores de "proceder en solitario" y exigió que la coalición de Gobierno entre conservadores y socialdemócratas abordara el tema en profundidad.

Según Maas, las advertencias a no viajar quedarán sustituidas por informaciones específicas sobre la situación en cada país o región, que se irán actualizando "a diario". Precisó, no obstante, que si los consejos contra viajes "no son prohibiciones", tampoco las indicaciones que se harán ahora sobre cada país deben entenderse como una "invitación" a viajar. "Debemos evitar conjuntamente que la reactivación del turismo desemboque en una segunda oleada" de contagios, agregó y recordó que no hay que apoyarse en una "falsa seguridad", porque la pandemia sigue ahí.

Por otra parte, expresó su esperanza de no tener que volver a introducir medidas restrictivas, aunque señaló que si se registran más de cincuenta nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en siete días, será necesario reaccionar y, posiblemente, volver a emitir una advertencia en relación a la región o país afectado.

Advirtió de que este verano su ministerio no volverá a organizar una repatriación de turistas varados en el extranjero. El portavoz de Exteriores, Rainer Breul, calificó las palabras de Maas de "claro mensaje" a los que pretenden viajar en cuanto a que deben ser conscientes de los riesgos.