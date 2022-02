En marzo de 2020 la pandemia comenzó a azotar con fuerza a España. Llegó el confinamiento, la incertidumbre, el miedo. Poco a poco la ciencia hacía su trabajo y mientras se esperaba la vacuna milagrosa que nos salvara de la hecatombe había quien apuntaba ya que el final de la pandemia requería que, como mínimo, el 50% de la población se volviera inmune, ya fuera mediante una vacuna (que aún tardaría en llegar) o por contagio natural.

Las medidas de aislamiento redujeron la transmisión y evitaron un mayor colapso de los hospitales. Avanzó el tiempo y el 50% pasó a ser el 60% y más tarde el 70% de la población la que debía estar vacunada o contagiada para frenar la transmisión del por entonces no tan conocido SARS-CoV-2. Y en cuanto se alcanzó dicha cifra en España se amplió el objetivo al 90%. Pues no. Ni 50, ni 60, ni 70 ni 90. Ahora que ya se conoce mejor el virus, se habla de vacunación, contagios o de virus estacional, pero ni rastro de la inmunidad de rebaño frente al covid ¿Por qué hemos dejado de hablar de ella? Aquí te lo explicamos.

Ya en octubre de 2020 hasta 80 científicos avisaban de que la inmunidad de rebaño no era la salida a la pandemia del coronavirus. Ahora, un año y medio después, el discurso se confirma y vira hacia la idea de que el covid es una enfermedad que se va a quedar a vivir con nosotros como la gripe. ¿A qué se debe este cambio? A que el coronavirus no cumple algunos de los criterios necesarios para que se consiga dicha inmunidad de grupo.

Durante estos dos años, en los que se ha establecido una guerra de (des)información, con múltiples teorías de la conspiración y hordas de negacionistas y anti vacunas, algunos argumentan que se uso el gancho del del 70% para animar a que la gente se vacunara, pero realidad que se han encontrado los investigadores y científicos con el paso de los meses y las diferentes mutaciones del covid es que esa inmunidad de rebaño no llegará nunca por los siguientes motivos:

La vacuna rebaja los efectos del virus pero no protege al 100% de la infección, por lo que nunca se corta la transmisión del virus por completo .

. Existe otro reservorio para el virus más allá del ser humano y puede reciclar en animales .

. El covid afecta de manera diferente a diferentes grupos, por lo que no hay la aleatorización que exige uno de los principios para alcanzar la inmunidad de grupo.

Un nutrido grupo de epidemiólogos considera que el concepto inicial de inmunidad de grupo ya no sirve puesto que estamos ante una enfermedad respiratoria y mientras no se desarrollen vacunas esterilizantes que corten la transmisión, no estaremos en el camino de erradicar el virus.

El covid podría estar transitando a la famosa "gripalización"

Incluso con el 100% de la población inmunizada, sería más difícil que hubiera casos graves, pero no ocurriría el concepto clásico de inmunidad de grupo, que es cuando la enfermedad va a desaparecer. ¿De qué depende entonces este proceso del que tanto hablamos no hace mucho? Del efecto de las vacunas y las variantes circulantes.

Otras enfermedades como el sarampión o la viruela sí alcanzaron la inmunidad de grupo, pero con el covid los expertos auguran actualmente que terminará convirtiéndose en un virus estacional, como ocurre con la gripe. El virus circulará tanto y tan progresivo contagio, como ha ocurrido con ómicron, que habrá tal cantidad de inmunidad latente en la población que sólo los vulnerables tendrán que vacunarse cada año. "Podemos convivir con una enfermedad infecciosa sin evitar al 100% los contagios, lo que naturalmente conlleva un cierto número de casos graves. Con la covid seguramente vamos hacia este escenario", asegura el epidemiólogo Salvador Macip