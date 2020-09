Juan y Medio se moja sobre el coronavirus relatando un brote en su familia: "Faltan directrices claras"

Juan y Medio se ha mojado con la actualidad más cercana: el coronavirus. El célebre presentador del espacio La Tarde, aquí y ahora, espacio estrella de las sobremesas de los andaluces en Canal Sur, comentó que conoce de buena mano el coronavirus pues lo ha vivido de cerca en su familia. Uno de sus familiares, según contó Juan y Medio, fue operado y tras más de una semana empezó a sentir fiebre y fue cuando fue diagnosticado con la enfermedad.

"Tras una fiebre que parecía no ser muy alta, pero que era recurrente, se fue al hospital y se le diagnosticó positivo en coronavirus. Hubo que hacer analítica a todo el mundo”, comentaba el carismático presentador de bigote almeriense que aplaudió la labor de los rastreadores.

En total se dieron 4 casos de coronavirus en su familia, y explica, que, aunque ninguno fue ingresado, todos tenían diferentes síntomas de la enfermedad: "Uno estaba estaba asintómatico, otro tenía un dolor intensísimo de cabeza, otro con sudoración y no poder dormir y otro rechazaba la comida sólida y tenía problemas digestivos", comentaba.

Y entonces llegaron sus recomendaciones y críticas: "He de decir que faltan directrices claras. Me voy a mojar un poco, porque la gente está confundida y no sabe qué hacer. Lo depositamos todo en manos de los sanitarios y eso no puede ser. Aquí falla lo que sea. No puede ser que sigamos siendo el país con más contagios estando todo el mundo en sobre aviso y advertido".

"¿Cómo es posible que la dinámica sigue siendo esta cantidad de contagios? Todavía no ha llegado el frío, no se confunde con la gripe. No nos lo tomemos a broma, sobre todo, los mayores", indicaba el presentador.

Juan y medio hizo una recomendación para sus espectadores: "Distancia de seguridad, higiene y mascarilla".