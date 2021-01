Madrid suspende el plan de vacunación a los sanitarios por falta de vacunas

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la Comunidad "se ha quedado ya sin vacunas", y por eso se ha visto obligada a "suspender las previsiones de vacunación de los hospitales" para el personal sanitario que trabaja en primera línea contra el coronavirus.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha acusado de esta situación al "mal hacer" el Ministerio de Sanidad, que ha hecho que la región se haya quedado "sin vacunas para nuevos vacunados".

Según ha afirmado, esta misma mañana la Comunidad había administrado 150.000 dosis, "un 85% del total de las recibidas", y se han reservado las segundas dosis para garantizar su inoculación pasados 21 días a quienes ya la han recibido.

Ruiz Escudero ha defendido la estrategia de vacunación que ha decidido el Gobierno madrileño, reservando por cada una de las vacunas otra para garantizar la segunda dosis a quien haya recibido la primera, "algo que es primordial" y que se ha demostrado acertado una vez que el Ministerio "ha entregado la mitad de las unidades que se comprometió a distribuir" en la región.

"No ha habido ni una semana en la que no se haya producido una incidencia. Y, para no ser excepción, ya nos han confirmado que las dos próximas semanas no van a llegar la totalidad de dosis confirmadas", se ha lamentado.

Aunque ha admitido que en parte la responsabilidad es de la farmacéutica Pfizer, que "está teniendo problemas con las líneas de producción de la vacuna", ha seguido insistiendo en que el Ministerio ha empleado esta semana unos criterios de redistribución de las dosis que han llegado a España que precisamente perjudican a Madrid, una vez más, y a quien ha tratado de reservar dosis para garantizar la efectividad de la vacunación".

"Una vez más, el Ministerio ha actuado de manera poco transparente -porque aún no sabemos cuál ha sido el criterio inicial de reparto-, generando de nuevo agravios comparativos entre comunidades autónomas. Y, en definitiva, causando perjuicios a los madrileños", ha seguido acusando.

El hecho, ha afirmado el consejero, es que "Madrid se ha quedado ya sin vacunas para nuevos vacunados" y ahora mismo "no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de vacunación de los hospitales".

"Ese es el tremendo daño que ha causado el mal hacer del Ministerio de Sanidad", ha reiterado, antes de apuntar que, en todo caso, el stock de la Comunidad permitirá "continuar vacunando en las residencias de mayores y centros de discapacitados, y darles la segunda dosis", ha asegurado.

Ha pedido tranquilidad a los profesionales sanitarios porque "cada vacuna que llegue será administrada de manera inmediata", y cuando finalicen estos grupos prioritarios se incluirán nuevos grupos, "teniendo en cuenta que además habrá diferentes vacunas disponibles".

Respecto a la planificación prevista, Ruiz Escudero ha asegurado que se completará la vacunación -incluida la segunda dosis- en los residentes y personal de residencias de mayores y discapacidad la primera quincena de febrero, igual que la del personal sanitario de primera línea en el ámbito público y privado, "siempre que tengamos el suministro adecuado de vacunas".

Por otro lado, el consejero ha anunciado que una vez que acabe la vacunación de la población el Gobierno pondrá en marcha un estudio seroepidemiológico de las enfermedades vacunables en la Comunidad de Madrid entre las que, por primera vez, se incluirá la vacuna frente a la Covid-19, y que permitirá identificar la proporción de población protegida.