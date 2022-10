Muere Jesús Candel, 'Spiriman', a los 46 años de un cáncer de pulmón

El médico Jesús Candel, conocido como 'Spiriman', ha fallecido este jueves en Albolote (Granada) al no poder superar el cáncer de pulmón que padecía. Candel, que comenzó a ser popular por sus protestas sanitarias en Granada, ha muerto a los 46 años de una enfermedad que él mismo dio a conocer desde que le fue diagnosticada.

Fue en junio de 2020 cuando anunció que sufría un cáncer de pulmón con metástasis que lo llevó a estar un tiempo alejado de las apariciones públicas y las redes sociales, donde contaba con numerosos seguidores que hoy lamentan su muerte.

"El cáncer de pulmón que padezco desde hace más de un año es muy agresivo y me atacó duramente con múltiples metástasis por todo mi cuerpo, a las que fui venciendo poco a poco. Ahora ha vuelto con fuerza y se vuelve a extender. El estrés crónico que viví antes de enfermar fue la causa de que apareciera el cáncer en mi vida. Y a veces me encuentro 'Atrapado por mi pasado' como Al Pacino en Carlitos Way", escribía en Instagram.

Referente en la lucha por la sanidad pública, Candel presidía la asociación Justicia por la Sanidad, desde la que se canalizaron numerosas manifestaciones y protestas en toda Andalucía por este objetivo.

Tras un tiempo ausente, reapareció el pasado mes de marzo coincidiendo con la renovación de la junta directiva de la asociación que presidía para anunciar que continuaría luchando por una sanidad pública "digna y sin colores políticos".

Su activa defensa por la sanidad como propulsor de las protestas sanitarias iniciadas en Granada hizo que protagonizara algún que otro enfrentamiento político que acabó en los tribunales.

Hasta el pasado 3 de octubre, el médico estuvo activo en redes pidiendo colaboración para lucha contra la enfermedad y apoyo a los pacientes oncológicos.

Su muerte ha despertado reacciones lamentando su pérdida, como la del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha querido mostrar sus condolencias por la muerte del médico que defendió "con pasión la sanidad pública". "Ha fallecido el doctor Jesús Candel, ‘Spiriman’. Defendió con pasión la Sanidad Pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Siento su pérdida. Mis condolencias a su familia, compañeros y amigos", deja escrito en Twitter.

El funeral por el médico, que falleció este jueves, tendrá lugar este sábado en el cementerio de Granada.