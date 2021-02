España estudia no usar la vacuna de Astrazeneca en mayores de 65 años

Desde que diera comienzo la pandemia, la Comisión Europea ha sido la encargada de coordinar la adquisición de vacunas para los ciudadanos de la Unión Europea. Se han negociado acuerdos de compra anticipada, con presupuesto europeo, con varias compañías farmacéuticas y hasta el momento a España han llegado las vacunas de Pfizer y Moderna, autorizadas y aplicadas en su mayor parte en los grupos de riesgo y las personas mayores de 70 años, siguiendo el procedimiento establecido por la Agencia Europea de Medicamentos, por el que se determina si cada vacuna es segura y eficaz para su uso en la población.

La siguiente vacuna en administrarse en España debe ser la AstraZeneca, pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya ha avanzado esta semana que es muy posible que el Ministerio de Sanidad opte por no recomendarla en mayores de 65 años.

Fue el pasado viernes cuando la EMA dio su visto bueno al preparado de la multinacional británico-sueca AstraZeneca para los mayores de 18 años y este martes 2 de febrero se reúne la ponencia de vacunas para evaluar si es posible que se administre a las personas mayores de 65 años, siendo la Comisión de Salud Pública la que tomará una decisión definitiva al respecto este miércoles.

Entre los datos que se analizarán está el estudio que se realizó con 11.636 personas y de cuya muestra sólo un pequeño grupo (el 8%) pertenecía la franja de edad de entre 56 y 69 años, a todas luces insuficiente para sacar conclusiones clarificadores respecto a efectos secundarios y efectividad de la vacuna. Así, se recomendaría aplicar en grupos más jóvenes que sí han formado parte de los ensayos clínicos. Está previsto que AstraZeneca entregue a la UE 9 millones de dosis más este primer trimestre de 2021.

Fernando Simón: "Esperamos cumplir con los plazos de vacunación previstos"

Respecto a los recortes de suministro anunciados por este laboratorio, el director del CCAES está convencido de que las dosis que va a enviar en todo caso va a suponer un incremento "muy importante" y "va a duplicar las que estamos recibiendo ahora", con lo que el número de personas inmunizadas va a aumentar "mucho". "Esperemos que este recorte inicial se compense rápidamente en las siguientes semanas como está previsto", a lo que se suma además que hay otras vacunas a la espera de ser aprobadas. "Esperemos que en breve", lo que va a favorecer lograr los objetivos de vacunación, quizá no con "adelanto a los tiempos previstos" pero sí dentro de ellos.

Polémica con la administración de las vacunas

Por otra parte, y respecto a la polémica por la gente que no está respetando los protocolos establecidos para la vacunación en España, también sanitarios que se han vacunado sin pertenecer al grupo diana, Simón se muestra partidario de no perder dosis "y menos de una vacuna de la que no tenemos todas las dosis que nos gustaría".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias considera que "en algunas situaciones es normal que se vacune a alguien que no sea del grupo: si llega el fin del día y quedan una o dos dosis en un recipiente que no se puede guardar no las vamos a tirar, tenemos que ponérsela a alguien que esté por ahí, eso todo el mundo lo entiende".

De lo que no se considera partidario Fernando Simón es de desviar viales completos porque "no es ético". "Yo no voy a decir si hay que sancionar o no, pero no es ético. Ahora bien, las sanciones que decida el responsable que tenga que decidir". Eso sí, en ningún caso respalda la teoría de dejar sin administrar la segunda dosis a los que se han saltado el protocolo porque sería "añadir un error sobre otro".